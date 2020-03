Journée internationale pour les droits des femmes : près de 500 personnes ont marché ce samedi soir à Pau

"La société prend conscience de certaines choses mais rien ne change au niveau des pouvoirs publics. Toujours autant de femmes sont tuées, violentées, les salaires n'évoluent pas. Alors on est là." Comme Célia, militante à #NousToutes64, près de 500 personnes se sont rassemblées sur la place Clemenceau avant une marche aux flambeaux organisée par l'intersyndicale et soutenue par le collectif féministe.

Célia, militante #NousToutes64, dans le cortège de la marche aux flambeaux pour les droits des femmes. Copier

Après avoir réalisé une première chorégraphie sur l'air de "L'hymne des femmes" devant les grilles de la préfecture, le cortège s'est élancé vers le château. Passage ensuite devant la mairie où les membres du collectif #NousToutes64 ont lu la lettre ouverte qu'elles ont adressée aux sept candidats palois aux élections municipales. "Nous y avons joint un _questionnaire portant sur l'égalité entre les femmes et les hommes_. Nous rendrons publiques leurs réponses et, une fois que l'un d'eux sera élu, nous nous assurerons de la mise en place des mesures sur lesquelles il se sera engagé", a expliqué Kiki, membre de la première heure du collectif.

L'actualité électrique de ces dernières semaines, en particulier la remise du César du meilleur réalisateur à Roman Polanski, était dans toutes les têtes. "C'est la honte ! Maintenant on se lève, on se barre et on crie la honte !", s'exclamait une manifestante brandissant une pancarte sur laquelle était écrit "J'accuse Violanski".

Le César de Roman Polanski était dans toutes les têtes à la marche aux flambeaux pour les droits des femmes de Pau. © Radio France - Manon Claverie

La réforme des retraites n'a pas non plus manqué d'être dénoncée lors de cette marche baptisée d'ailleurs la marche des "grandes gagnantes", en référence à la phrase du Premier ministre Edouard Philippe qui assurait que les femmes seraient les "grandes gagnantes de cette réforme". "C'est totalement faux, s'est indignée Corine Carrère, représentante départementale à Force ouvrière. A diplôme égal les femmes ne sont pas rémunérées au même montant que les hommes. Si elles deviennent mères de familles, elles subissent des parcours partiels et héritent d'emplois précaires. Cette réforme va inévitablement diminuer la moyenne de calcul de leur retraite et rien n'est prévu pour compenser cette irrégularité".

Le cortège s'est élancé vers le château avant de revenir vers la place Clemenceau par le boulevard des Pyrénées. © Radio France - Manon Claverie

Les organisations féministes appellent en ce 8 mars les femmes à cesser toutes leurs activités, au travail comme à la maison, à 15h40. C'est l'heure à partir de laquelle elles ne sont plus payées si l'on en croit les inégalités salariales entre hommes et femmes.

Alors que le nombre de féminicides a augmenté de près de 20% en 2019, avec 150 victimes sur l'année, déjà 16 femmes ont été tuées par leur conjoint depuis le 1e janvier 2020.