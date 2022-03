Journée interprofessionnelle : peu de monde dans la rue à Grenoble

L'actualité internationale, la guerre en Ukraine, et l'annonce il y a quelques jours d'une revalorisation du point d'indice de la fonction publique expliquent sans doute la faible mobilisation avance-t-on du côté des manifestants. Ils étaient une soixantaine, ce jeudi midi, rassemblés sur la place de Verdun à Grenoble. Surtout des agents de la fonction publique, enseignants en tête, quelques étudiants, et peu de salariés du privés. Certains étaient venus avec des drapeaux : FSU et Solidaires d'un côté de la place, l'UNSA de l'autre... Pas de logo de la CGT qui appelait plutôt à une mobilisation dans les entreprises.

La question des salaires

Au cœur des revendications : la rémunération. Samira travaille comme ATSEM (assistante maternelle) dans une école grenobloise : "Le métier a évolué, mais les salaires n'évoluent pas. On ne trouve pas de remplaçantes (...), cela devient très compliqué. Je travail depuis 22 ans et je gagne 1.500 euros. J'adore mon métier, heureusement qu'on a les enfants auprès de nous! Mais honnêtement je suis écœurée de la manière dont on nous traite. Ce qu'on demande c'est d'être valorisés, qu'ils nous augmentent" lance cette mère de famille.

Il se trouve que le Gouvernement a annoncé il y a quelques jours une revalorisation du point d'indice des fonctionnaires, gelé depuis 2017. "L'annonce est providentielle, on est à quelques semaines de la présidentielle", fait remarquer Serge Ravel, secrétaire départemental de l'UNSA éducation.

Des manifestants de l'UNSA © Radio France - Lionel Cariou

"Pour nous il va falloir du concret, prévient le responsable syndical. Ce qu'il faut voir c'est que depuis 2011 on a eu 13% d'augmentation (du coût de la vie, ndlr) liée à l'inflation et que la revalorisation de l'indice n'a été que de 1,2%, donc on va demander le delta. C'est-à-dire qu'on vise 10%, clairement." Vu le contexte, on ne se fait pas trop d'illusion du côté de la FSU. "Ces mesures sont beaucoup trop tardives et j'ai peur qu'elles ne soient pas à la hauteur", estime Serge Paillard, secrétaire départemental du syndicat, alors que des négociations vont s'ouvrir sur cette revalorisation du point d'indice. Une délégation de manifestants devait être reçue en début d'après-midi à la Préfecture.