Besançon, France

Journée justice morte à Besançon comme un peu partout en France. Devant le palais de justice, une soixantaine d'avocats en robe ont manifesté ce mercredi matin. Ils ont sollicité le report de toutes les audiences, que ce soit au tribunal de grande instance, au tribunal de commerce ou à la cour d'appel. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Besançon, Maître Christophe Carré, va également cesser toutes les désignations d'office, notamment concernant les gardes à vue et les droits des étrangers, jusqu'au 1er avril.

Les avocats dénoncent les mesures annoncées par la Garde des Sceaux Nicole Belloubet dans le cadre de la réforme de la justice, qui promet selon eux une justice au rabais et éloignée des justiciables, uniquement dictée par des considérations d'économie.

Dans son appel à la mobilisation daté du 17 mars, le Conseil National des Barreaux réaffirme son opposition au projet de loi de programmation de la justice 2018-2022, et "exige du gouvernement d'être immédiatement associé à la rédaction des projets d'ordonnances et de décrets". Selon les avocats, plusieurs dispositions du texte signent un recul significatif de la place de la victime dans la procédure pénale. Une nouvelle journée de manifestation avec cette fois les magistrats et les greffiers, est prévue le 30 mars.