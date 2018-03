"Contre la privatisation de la justice, pour les droits des citoyens", tel est le slogan de la journée "justice morte" organisée mercredi par le Conseil national des barreaux. Les avocats sont appelés à se mobiliser contre le projet de loi de programmation de la justice, qui prévoit notamment l'expérimentation d'un tribunal criminel. Dans certains tribunaux, une grève des audiences pourra être observée.

Une vision "purement gestionnaire" de la justice

Cette réforme a déjà suscité plusieurs manifestations et journées d'action à travers la France ces dernières semaines. Le CNB continue de dénoncer "un projet dicté par une vision purement gestionnaire au mépris des droits fondamentaux". Sa présidente Christiane Feral-Schulh a détaillé le sentiment des avocats mercredi sur franceinfo : _"Ce texte donne le sentiment d’_une justice sans avocat, mais également sans juge et sans les citoyens puisque le tribunal criminel qui doit être expérimenté écarte les jurés au profit de magistrats professionnels. Par ailleurs, les garanties apportées aux citoyens ne seront plus présentes, avec des délais beaucoup plus contraints devant les juridictions."

C'est aussi l'absence d'écoute de la part du ministère de la Justice qui est montré du doigt par la présidente du CNB : "Nous sommes bien conscients qu’il faut améliorer la justice mais nous souhaitons être des acteurs à part entière dans la construction de cette justice et son fonctionnement."

Pas d'audience dans les tribunaux ?

Comment se traduire cette journée "justice morte" ? Dans certaines juridictions, une grève des audiences pourra être observée, mais elle pourra aussi donner lieu à l’arrêt des désignations par le bâtonnier des avocats commis d’office, ou à des manifestations.

à lire Les avocats mayennais en grève pour protester contre la réforme de la justice