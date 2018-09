C'est la journée mondiale de la contraception ce mercredi 26 septembre. L'occasion surtout de sensibiliser les jeunes, alors que les organismes de santé estiment qu'un quart d'entre des jeunes ont leur première relation sexuelle sans contraception. À Amiens, l'une des antennes du numéro vert « Sexualités, Contraception, IVG » répond à leurs questions.

Créé il y a trois ans jour pour jour, le numéro vert (gratuit et anonyme) « Sexualités, Contraception, IVG » reçoit majoritairement des appels d'adolescents. À Amiens, l'une des écoutantes de la plateforme téléphonique regrette le manque d'information à destination des jeunes, surtout de la part des parents.

C'est important d'expliquer à ses enfants qu'il y a des moyens de contraception. Il devrait y avoir plus d'information, et plus tôt. À partir de la 6ème, les sensibiliser, leur expliquer à quoi ça sert"