Journée mondiale Alzheimer : "la mémoire c’est le pire mais je suis un humain comme les autres"

Alain souffre d’Alzheimer depuis plusieurs années. Dans le cadre de la Journée mondiale de cette maladie qui touche près de 900 000 français, ce haut-savoyard de 77 ans a accepté de témoigner.

C’était il y a quelques années, après un accident de voiture. "Je ne me suis pas rendu compte que je quittais la route", explique calmement Alain. Calé au fond de l’un des fauteuils du salon de l’Association Alzheimer Haute-Savoie à Annecy, il raconte son séjour à l’hôpital suite à cette sortie de route. Le diagnostic des médecins : Alzheimer. "On se dit alors qu’on va faire avec." Pour celui qui durant plus de vingt ans a été le maire d’une petite commune dans l’est de la France, c’est une nouvelle vie, différente, qui commence. "Je sais très bien que je ne reconduirai jamais plus une automobile. C’est ma femme qui conduit mais je vais quand regarder s’il y a assez d’huile dans le moteur ou si les pneus sont bien gonflés."

Aujourd’hui, Alain et son épouse se sont installés dans la région d’Annecy. Il parle volontiers de sa maladie aux commerçants quand il sort faire ses courses ou à ses amis. "Elle peut me faire faire des choses bizarres", dit-il dans un sourire. "Ma mémoire, c’est le pire. A la maison on marque toutes les choses importantes." Mais il n’oublie pas de rendre hommage à sa femme. "Son aide est importante. Sans elle, je n’y arriverai pas." Et si Alain, soixante-dix-sept printemps, a accepté de témoigner, c’est aussi pour dire qu’il reste "un être humain comme les autres. J’ai Alzheimer mais cela ne change rien entre nous."