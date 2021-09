Journée mondiale Alzheimer : les aidants sortent d'une crise sanitaire cauchemardesque

L'Alzheimer touche plus de 10.000 personnes en Haute-Savoie et plus de 5.000 en Savoie.

En Pays de Savoie, la maladie auto-dégénérative Alzheimer touche plus de 15.000 personnes. Ces deux ans de crise sanitaire ne les ont pas épargnés, tout comme leurs aidants.

Thierry a perdu sa femme, atteinte d'Alzheimer, pendant la crise du Covid-19. Il s'est occupé d'elle durant plusieurs mois chez eux, à Annecy.

Quand on est un aidant, à un moment on se rend compte que tout seul on ne va pas s'en sortir. On commence à être dans un état, pas de maltraitance, mais d'énervement.

"Pour se déshabiller ou faire sa toilette, elle n'était plus autonome du tout. A un moment donné, ce n'est plus possible, la patience est trop usée", ajoute l'homme de 81 ans. Pour Joëlle aussi, être aidante a été difficile à gérer ces derniers mois... Son frère perd la mémoire depuis 12 ans. "On n'a plus rien pour souffler, on ne peut plus sortir comme avant et voir ses amis... On se retrouve en tête-à-tête avec la personne que l'on accompagne, quoi."

Centres d'accueils fermés, visites à domicile moins fréquentes... Tout cela a aggravé la situation des malades, comme l'explique Danielle Burté Lavorel, présidente de l'association France Alzheimer en Haute-Savoie.

Des personnes qui n'étaient pas isolées le sont devenues, et il n'y a rien de pire que le manque de lien social pour les personnes malades d'Alzheimer.

Un nouveau traitement est actuellement testé, développé par la start-up suisse AC Immune et le géant pharmaceutique suisse Roche. Un espoir encore timide pour les familles.