Journée mondiale contre l'abandon des animaux : venez rencontrer les pensionnaires de la SPA de Poulainville

Hubert et Adelaïde font partie des chatons recueillis par Matthieu Scherenne et ses équipes

Une journée mondiale pour lutter contre l'abandon des animaux de compagnie. C'est aujourd'hui, samedi 26 juin, et la SPA est associée à ce rendez-vous.

La Societe Protectrice des Animaux vient d'ailleurs de lancer une campagne contre les abandons massifs de chats : un film d’animation intitulé "Very cat Trip", qui sera diffusé à la télévision, sur les réseaux sociaux et dans plus de 200 salles de cinéma.

Chance a dû être amputée d'une patte. Ce qui ne l'empêche pas de s'adonner à de belles parties de jeu ! © Radio France - Claudia Calmel

Des chats toujours plus nombreux

Au refuge de Poulainville près d'Amiens, 34 chiens et 86 chats attendent de trouver une famille. Des félins qui sont toujours plus nombreux : en France, les abandons de chats ont augmenté de 40% sur les cinq premiers mois de 2021. Une tendance que confirme Matthieu Scherenne, le responsable de la SPA de Poulainville : "Il y a toujours des abandons, ça n'arrête pas : nos "familles relais" sont débordées. Les collègues des autres refuges sont débordés aussi. On sait très bien que cette situation est dûe au fait que les animaux ne sont pas stérilisés. Il faut absolument que tout le monde prenne conscience que les chats qui ne sont pas opérés, engendrent des petits qui eux-mêmes vont engendrer des petits."

Risoto, matou de 11 ans très câlin, cherche un nouveau foyer © Radio France - Claudia Calmel

"L'abandon, c'est vraiment un traumatisme"

Selon Matthieu Scherenne, les abandons sont rarement sans conséquences pour les animaux. Il décrit des situations difficiles : “Il faut se mettre à la place des animaux qui se retrouvent en situation d’abandon. Prenons l’exemple d’un chien : sur le chemin du refuge, dans la voiture, il est encore dans un environnement familier, il connait les odeurs. Mais une fois arrivé sur place, le chien sent qu’il y a déjà eu plein d'autres animaux dans cet environnement-là. Il commence à être en stress. Il voit ensuite son maître qui parle à des personnes qu'il ne connaît pas. Et d’un coup, son maître disparaît. Mais le traumatisme, c'est vraiment quand on le met dans le box. Le chien ne comprend pas ce qui lui arrive, il est apeuré. Il peut complètement se renfermer sur lui-même et ne pas se nourrir pendant plusieurs jours, le temps qu'il se fasse à l'idée. Et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Les chats le manifestent différemment mais c’est une épreuve pour eux aussi. _L’abandon, c'est vraiment un traumatisme._”

Jepetto, un mâle de type bulldog américain de 7 ans, espère rapidement faire craquer des adoptants © Radio France - Claudia Calmel

La SPA de Poulainville est ouverte au public dans le respect des mesures sanitaires tous les après-midis entre 14h et 17h.