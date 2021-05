Journée mondiale contre l'homophobie : 25 communes creusoises hissent des drapeaux arc-en-ciel

Ce lundi 17 mai, il y a des drapeaux arc-en-ciel sur le fronton de 25 communes creusoises. Ils ont été hissés symboliquement pour cette journée mondiale de lutte contre l'homophobie. C'est une première dans notre département. L'idée a été lancée par une nouvelle association baptisée "LGBTQIA+ Creuse". Elle défend les droits des personnes lesbiennes, gay, bi et transsexuelles, queer, intersexes et asexuelles.

L'association a proposé aux 256 communes creusoises de participer à cette "opération arc-en-ciel". Seulement une sur dix a dit oui, notamment Gentioux-Pigerolles, La Souterraine, Saint-Christophe, Saint-Priest-la-Feuille et Faux-la-Montagne. "Je suis extrêmement surprise que si peu aient répondu, s'étonne Isabelle Verbrugghe, adjointe à la mairie de Saint-Priest-La-Feuille. Nous ça n'a pas fait de débat, il nous a semblé évident de mener cette action de soutien, d'intégration, de tolérance et d'intégration de l'autre, parce que l'homophobie est partout dans le monde et en France."

Victimes d'homophobie, des Creusois ont quitté le département

La grande majorité des communes n'ont tout simplement pas répondu à l'association. Treize ont cependant pris le temps d'expliquer leur refus. A Champsanglard, le conseil municipal a longtemps débattu avant de finalement voter contre le projet, à une voix près. Les élus considèrent que le drapeau bleu-blanc-rouge représente déjà la nation, la République, et donc tous les Français dans leurs différences.

Elena, cofondatrice de l'association LGBTQIA+ Creuse, estime qu'une réponse positive d'un dixième des communes, qui abritent 30% de la population, est déjà un bon début. Sa jeune association a reçu plusieurs témoignages de Creusois victimes de discrimination. "On a eu des messages d'anciens Creusois qui sont partis, qui ne se sentaient pas de vivre leur homosexualité ou leur transsexualité sur notre territoire. Assumer ce genre de chose est plus facile en ville. Notre travail est de montrer qu'à la campagne, aussi, c'est possible."

La maire de Faux-La-Montagne, Catherine Moulin, estime qu'il ne faut pas se contenter de hisser un drapeau une journée par an : "Avec cette action le 17 mai, on sème des petites graines de prise de conscience. Il y a aussi pas mal de choses à travailler dès la plus jeune enfance. On est en train de faire tout un travail avec l'école et les parents."