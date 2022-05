Journée mondiale contre l'homophobie : "la famille et le voisinage sont souvent les plus discriminants"

Erwann Leho est le président de l'association LGBT/QiA+ Côte d'Azur. Plus d'agressions, plus de plaintes, le constat est alarmant. Ce mardi c'est la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie. Une interview à retrouver également en vidéo.

Comment expliquez-vous que les plaintes pour injures, menaces ou agressions envers les personnes LGBT ont doublé en cinq ans, selon des données publiées par le ministère de l'Intérieur ?

"C'est un vrai sujet de préoccupation et surtout que c'est l'environnement familial, le voisinage, qui est le plus à même d'être discriminant. Les agressions sont surtout de plus en plus violentes. SOS Homophobie a sorti son rapport hier soir sur l'année 2021. L'année 2021, c'est la sortie de confinement. C'est là ou les gens sont retournés au travail. Au centre LGBT sur la Côte d'Azur, on a accueilli des gens, j'allais dire en miettes psychologiquement. Ils ont dû vivre dans un environnement cloisonné, fermé, avec des familles qui ne les acceptent pas."

Pourtant, il y a davantage de droits pour les personnes homosexuelles. Le mariage pour tous, la PMA, pour toutes les femmes.

"Il y a une avancée des droits. Vous parlez du mariage pour tous. On peut parler de l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de lesbiennes il y a quelques mois. Il y a aussi beaucoup de personnes qui se braquent justement avec ces progrès. Certains l'exploitent aussi politiquement dans leur intérêt."

En un an, les autorités enregistrent plus 27 % d'atteintes commises en raison de l'orientation sexuelle. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a une libération de la parole ou qu'il y a une violence en hausse ?

"Les deux, il y a effectivement ces agressions qui sont toujours là et qui sont de plus en plus violentes et exacerbées. Il y a quelques années, nous, on savait que 80 % des victimes d'actes LGBT ne voulaient pas porter plainte parce qu'ils avaient peur. Aujourd'hui, petit à petit, c'est en train de changer et il faut porter plainte. C'est une très bonne chose. Il faut que la peur change de camp."