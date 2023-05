Journée mondiale contre l'homophobie : "Une régression chez les jeunes", observe l'association Couleurs Gaies

"C'est compliqué de voir une progression", déplore Stéphanie Lipaux, présidente de l'association mosellane Couleurs Gaies, invitée de France Bleu Lorraine à l'occasion de la Journée mondiale contre l'homophobie, mercredi 17 mai. Selon un rapport publié par SOS Homophobie , les agressions homophobes et transphobes ont respectivement augmenté de 28% et 27% en 2022 par rapport à 2021. "Tout ne va pas forcément mieux en 2023", déplore-t-elle.

ⓘ Publicité

"L'exemple le plus flagrant au niveau local, c'est l'annulation du concert de Bilal Hassani dans la basilique de Saint-Pierre-aux-Nonnains, à Metz." Le chanteur avait été victime de menaces venues de milieux catholiques intégristes. "Mais on le voit aussi au quotidien, quand on reçoit des personnes dans les locaux de l'association", assure Stéphanie Lipaux. "Ce sont souvent des agressions verbales, mais ça n'en reste pas moins violent."

Discriminations homophobes à l'école

"Ça reste toujours une épreuve compliquée de se balader main dans la main en pleine rue, quand on est gay", continue-t-elle. "Beaucoup de gens s'en empêchent par peur des représailles et des violences." La présidente de l'association Couleurs Gaies est aussi "interpellée" par "une recrudescence de la transphobie". "C'est le plus marquant cette année", affirme-t-elle.

loading

Les discriminations homophobes sont aussi très visibles à l'école. "Quand on rencontre des élèves, on se rend compte que ça a même parfois régressé chez les jeunes générations", déplore Stéphanie Lipaux. "C'est pour ça qu'il faut renforcer la formation et la sensibilisation. L'an dernier, on a vu plus de 10.000 élèves, et déjà 7.000 rien que depuis le début de l'année." La formation des adultes reste aussi importante, "notamment les personnels amenés à recevoir du public". "Et puis on se rend aussi visible dans l'espace public !"

Face à cette hausse des agressions homophobes , le gouvernement a annoncé la présentation d'un plan de lutte contre les violences anti-LGBT+ "avant l'été". La formation des policiers et gendarmes sera renforcée, une cartographie sera aussi mise en place pour repérer les zones les plus dangereuses pour les personnes LGBT+. "On est très contents que le gouvernement se penche sur le sujet", explique Stéphanie Lipaux. "Mais maintenant, on attend de voir ce que ces plans donneront en application, il faut travailler main dans la main pour aller plus loin et plus vite."