Journée mondiale de l'autisme : portrait d'un jeune manchois qui "se fiche du regard des autres"

Ce samedi 2 avril c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. De nombreux événements sont organisés en France pour faire connaître et aider à comprendre ce trouble. Dans la manche aussi on se mobilise.

Un enfant sur 100 naît aujourd'hui en France avec un Trouble du Spectre Autistique. La haute autorité de santé estime donc qu’environ 100 000 jeunes de moins de 20 ans et près de 600 000 adultes sont autistes en France. Ce samedi 2 avril c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. De nombreux événements sont organisés en France pour faire connaître et aider à comprendre ce trouble. A cette occasion, chacun est invité à porter du bleu, en gage de soutien à la cause. A Cherbourg, l'association "Autisme Basse Normandie" sera présente toute la journée dans la galerie d'Auchan et sur la place Charles de Gaulle (place du marché). Par ailleurs, plusieurs bâtiments publics de France et dans le monde seront illuminés en bleu dont la mairie de Cherbourg-en-Cotentin et les communes déléguées.

L'autisme ce n'est pas une grippe, ce n'est pas une maladie, vous n'allez pas l'attraper

Moins de 20% des autistes ont aujourd'hui accès au monde du travail. Michèle Siard est vice-présidente de l'association "Autisme Basse Normandie" dans la Manche et maman de Maël, 22 ans, autiste non-verbal. Elle interpelle aujourd'hui les candidats à la présidentielle : "il nous faut des moyens financiers et humains. Moi je me suis battue pour la scolarisation de mon fils et je me bats encore pour l'intégrer au monde du travail. Les autistes font très bien leur travail. Il se donne à 100%. Venez parler avec eux, l'autisme ce n'est pas une grippe, ce n'est pas une maladie, vous n'allez pas l'attraper"

Portrait de Thomas, autiste dit de haut-niveau (asperger)

Thomas Gyurjan autiste de 28 ans et Michèle Siard vice-présidente de l'association Autisme Basse-Normandie © Radio France - Katia Lautrou

Thomas travaille pour le Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) à Cherbourg. "Si j'ai décidé de devenir aide-soignant c'est pour aider les autres après les attentats à Paris" alors Thomas ne supporte pas d'entendre que les autistes seraient dépourvus d'empathie "c'est une insulte c'est comme si on nous disait psychopathe, vous imaginez...ça blesse". Et il enchaîne, raconte sa passion pour les séries télé, il en est à la 18e saison de Grey's Anatomy. Incollable, il pose des questions auxquelles il répond lui même. Si son handicap ne se voit pas, dans son travail Thomas, sans filtre, ne cache rien. Tout en parlant, le jeune homme se met alors à aligner précisément une boite à sucre avec son couvercle. Le regard des autres, il a appris à vivre avec "je m'en fiche du regard des autres, j'ai appris que de toutes façons quoi qu'on dise on est jugé alors si on devait passer notre vie à se préoccuper de ce que les gens disent nous on arrêterait de vivre." Thomas veut aussi parler de l'emploi des personnes handicapées, de la scolarisation des autistes alors il veut s'adresser aux candidats à la présidentielle : _"j'aimerais qu'on soit traité de manière plus humaine qu'on soit moins infantilisé, on a le droit au respect." L'année prochaine Thomas veut reprendre des études pour devenir infirmiers "si on m'en laisse l'opportunité, ah au fait dites que je n'a pas besoin d'être guéri, juste besoin d'évoluer dans notre société."_

Présence de l'association de 9H à 18H sur la place Charles de gaulle (place du marché de Cherbourg) mais aussi dans la galerie d'Auchan avec une animation de cirque le matin (de 11h à 12h)

Sur ces lieux ventes de gâteaux, activité maquillage et différentes activités créatives.

Vous pouvez aussi faire des dons au 26 résidence du centre rue d'Abbosville à Equeurdreville