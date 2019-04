Journée mondiale de l'autisme : bientôt un nouveau service pour les enfants autistes de 0 à 6 ans en Creuse

Guéret, France

A la rentrée 2019, la fondation Jacques Chirac, en lien avec l'Agence Régionale de Santé, va ouvrir un nouveau service pour les enfants autistes dans le département de la Creuse. Il s'agit d'un "SESSAD très précoce autisme" précise Florian Curbelié de la fondation Jacques Chirac et chef de service de l'unité maternelle autisme à Guéret.

Une nouvelle prise en charge pour des enfants autistes de 0 à 6 ans

Ce nouveau service sera itinérant et couvrira l'ensemble du département de la Creuse. "Les éducateurs spécialisés pourront se déplacer dans les écoles, les crèches ou au domicile des familles pour accompagner et former les enfants" explique Florian Curbelié. De récentes études ont montré que jusqu'à l'âge de quatre ans il est encore possible de développer la plasticité cérébrale. "C'est vraiment essentiel d'agir au plus vite" selon le référent de la Fondation Jacques Chirac en Creuse.

Déjà une classe maternelle autisme à Guéret

Depuis novembre 2016, une unité d'enseignement en maternelle autisme (UEMA) a été créée au sein de l'école maternelle Alfred Assolant à Guéret. Aujourd'hui, cette unité accueille cinq enfants de 3 à 6 ans, encadrés par un enseignant de l'éducation nationale et trois éducateurs spécialisés. L'objectif de cette classe est d'inclure progressivement les enfants autistes dans des classes maternelles dites ordinaires.

Un classeur à images, outil pédagogique pour permettre aux enfants autistes de communiquer © Radio France - Lauriane Havard

Afin d'intégrer au mieux les enfants autistes, l'équipe pédagogique a recours à des outils bien spécifiques. "Pour les enfants "non-parlants", on utilise notamment un classeur à images qui leur permet de communiquer avec nous et d'engager une relation" indique Marilène, éducatrice de jeunes enfants. Dans cette unité d'enseignement en maternelle autisme, la matinée est consacrée à l'enseignement classique (apprendre à compter, colorier etc) et l'après-midi à des ateliers davantage manuels.

On développe un maximum les ateliers en groupe pour préparer les enfants à être intégrés dans des classes maternelles ordinaires - Bastien Nouhant, enseignant

Même si les enfants autistes sont particulièrement encadrés, l'équipe pédagogique fait en sorte de reproduire au maximum les conditions "normales" d'une classe maternelle. "L'après-midi, pendant les ateliers manuels, on privilégie les activités en groupe pour préparer les enfants à être intégrés dans des classes maternelles ordinaires" explique l'enseignant Bastien Nouhant.

L'année dernière, cinq enfants sur sept sont sortis de ce dispositif pour intégrer des classes primaires conventionnelles.