Journée mondiale Alzheimer : mieux vivre la maladie grâce à des thérapies, à la maison Soin Santé de Limoges

Au milieu du salon mauve, Philippe lance les dés du "Jeu de l'Oie cognitif" animé par Estelle, une des cinq aides soignantes de l'association. " Et vous Monsieur, quelles sont vos fleurs préférées? - Les roses..." marmonne le monsieur de 69 ans. À chaque case, une question personnelle sur la vie du patient. "Ah oui vos avez travaillé dans les espaces verts il me semble? - Oui à Panazol!"

Chaque jour, une vingtaine de patients comme Philippe viennent passer la journée à la maison Soin Santé, de 9h30 à 17h. Comme près d'un million de personnes en France, tous ici sont atteints de la maladie d'Alzheimer, ou de troubles cognitifs avancés, en Limousin, cela concerne 17 000 personnes.

Des ateliers thérapeutiques

Bien que cette pathologie du système cognitif, ne connaisse pas de traitement curatif à ce jour, il existe des ateliers cognitifs, sensoriels, mais aussi physiques pour stimuler les malades. Ici, ces accompagnement s'organisent en petits groupes "en fonction de leurs envies, de leurs besoins et de leurs plaisirs..." explique Charlotte Daude, animatrice sociale des lieux. C'est elle qui organise les journées : "Je les rassemble en fonction de leurs capacités. C'est bien simple pour les aides-soignantes d'animer des groupes homogènes."

Rompre l'isolement

Ces thérapies apprennent aux patients à mieux vivre avec leur maladie, mais aussi à rompre leur solitude. "Maintenant j'ai des amis!" s'exclame Anne-Marie, 83 ans. Atteinte de la maladie d'Alzheimer à un stade précoce, elle vient ici depuis plus d'un an. "Mes filles me demandent, demain tu vas là-bas? Pour elles, c'est mon jour de grande sortie!"

Pour les malades et pour les aidants

Cet endroit de partage représente également un soulagement pour les familles qui endossent très souvent le rôle d'aidant. C'est le cas de Bruno Deléonet, dont le papa, a commencé à perdre la mémoire il y a six ans : "La personne qu'on a connue est là physiquement, sans être là. Et on ne peut pas en faire son deuil. On n'est jamais vraiment préparé à devenir le parent de ses parents, on fait face à une grande improvisation, et c'est aussi ça être aidant, c'est accepter notre impuissance. Alors la chance de tomber sur des personnes ressources peut être extrêmement précieuse."