Blagnac, France

A Blagnac près de Toulouse, une dizaine de personnes âgées passent chaque jeudi après-midi à la halte-répit. Les assistants leurs proposent diverses activités, du collage au jardinage en passant par des jeux sur la langue française. Une manière de les stimuler et de les sortir de leur routine quotidienne. Un transport en bus est également mis à disposition pour les plus isolés. Une fois par semaine donc, les personnes touchées par Alzheimer recréent un lien social... Les aidants, souvent des proches des malades, sont eux-aussi ravis. Le temps de la halte-répit leur permet aussi de souffler et de se reposer, puisque l'accompagnement des personnes touchées par Alzheimer est quotidien.

Ça leur fait du bien. Des fois ils ne parlent plus à la maison, ils n'échangent plus alors qu'ici ils vont le faire. Il y a aussi des personnes avec une mobilité réduite qui ont du mal à prendre du douche chez elles et qui se retrouvent à faire des pas de valse avec nous. Il y a vraiment des choses qu'ils sont capables de faire parce qu'ils sont en groupe, et les familles sont parfois étonnées par cette différence avec le quotidien." - Sophie Maury, coordinatrice de six halte-répits en Haute-Garonne.

Huit halte-répits en Haute-Garonne

Il reste encore à se faire connaître par les professionnels du monde de la santé. Tous les médecins n'orientent pas leurs patients touchés par Alzheimer vers les halte-répits. Il est vrai que ces structures sont récentes. Elles ont pour la plupart été créées en 2016. Aujourd'hui, il en existe huit en Haute-Garonne presque toutes avec un système de transport et un prix adapté, autour des 10 euros, pour ne pas coûter trop cher aux familles. Le département assure le financement de toutes ces haltes, réparties un peu partout sur le territoire.

Près de 900 000 personnes touchées par Alzheimer en France

On estime aujourd'hui que près de 900 000 personnes sont touchées par la maladie en France. Près de 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Selon France Alzheimer, à ce rythme, un français sur quatre de plus de 65 ans sera concerné par la maladie d'ici 2020.