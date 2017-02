Journée mondiale de la radio : "pour moi c'est France Bleu Périgord dès le réveil! "

Ce lundi 13 février on célèbre la journée mondiale de la radio à l'initiative, entre autres, de l'Unesco. Nous sommes allés à la rencontre de Danielle, une inconditionnelle des émissions de France Bleu Périgord.

Il y a 71 ans la radio des Nations Unies diffusait sa première émission de radio. Pour marquer le coup, depuis 2012 l'Unesco organise chaque 13 février la journée mondiale de la radio. L'occasion de célébré ce média et son impact sur nos vies alors qu'aujourd'hui plus de 40 millions de Français écoutent la radio grâce un poste de radio et plus de six millions sur des supports numériques.

Reportage chez Danielle, inconditionnelle de France Bleu Périgord.

France Bleu Périgord, première radio de Dordogne est allé à la rencontre de l'une de ses plus fidèles auditrices. Danielle a 69 ans, elle habite Périgueux et elle écoute sa radio préférée depuis sa création. "Je me suis rendue compte que j'avais plein d'informations par rapport à la ville et au département, les sorties culturelles, la météo, les informations sur la circulation et toujours dans la bonne humeur !" explique cette retraitée.

Dès 6h du matin, Danielle est branchée sur le 99.3. "Je me réveille avec la radio, je vais à la douche je l'écoute encore et quand je descends dans la cuisine elle m'accompagne aussi." Trois postes sont aujourd'hui installés dans sa maison. "Lorsque mes petites-filles viennent elles mettent Skyrock dans la salle de bains mais après elle remette France Bleu."

"Ils font partie de ma famille." - Danielle

Jusqu'à 20h, les voix des animateurs et journalistes de la station résonnent dans la maison de Danielle. "Ils font partie de ma famille. Je trouve que la radio créé du lien social alors que la télévision isole les gens," estime Danielle. Grande cuisinière elle aime quand les auditeurs partagent leurs recettes ou quand ils soutiennent d'autres Périgourdins. "Un jour j'ai même pu aider quelqu'un qui avait perdu son chien. Je l'ai trouvé sur la route, France Bleu Périgord nous a mis en contact et le lendemain la personne est venue rechercher son animal. C'est ça la solidarité." Nous avons bien cherché à savoir ce qui ne plaisait pas à Danielle dans sa radio favorite, mais rien ne semble la décevoir. Ou peut-être n'a-t-elle pas osé nous le dire...