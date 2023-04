Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme : il reste encore du travail dans les Alpes-Maritimes

Approche Globale Autisme oeuvre notamment à informer sur l'autisme et accompagner les familles concernées

Rappeler l'importance du dépistage, expliquer ce qu'est l'autisme sous toutes ses formes, rappeler aussi qu'on est très en retard dans les Alpes-Maritimes comme partout dans le pays dans la prise en charge des autistes et de leurs familles : objectifs multiples pour cette journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Corinne Baculard, le présidente de l'association azuréenne Approche Globale Autisme insiste notamment sur l'importance du diagnostic le plus précoce possible.

ⓘ Publicité

loading