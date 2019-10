Journée mondiale de la vue : sept français sur dix portent des lunettes mais trois sur quatre en auraient besoin

Sept Français sur dix de plus de 20 ans portent des lunettes.

La journée internationale de la vue jeudi 10 octobre 2019 est l'occasion de bénéficier d'un test de dépistage gratuit de sa vision. Une aubaine pour beaucoup de français. Sept Français sur dix portent des lunettes ou des lentilles mais ils sont encore plus nombreux à en avoir besoin. Trois adultes sur quatre présentent des troubles visuels.

Les lunettes restent trop cher

Myopie, astigmatisme, presbytie sont des pathologies très rependus qui se corrige très bien, à condition de consulter régulièrement son ophtalmologue.

Or par manque de suivi régulier les ouvriers et employés ne changent pas suffisamment régulièrement de lunettes. Ils portent ainsi souvent des paires inadaptées à leur vue. C'est le constat de l'étude que la DRESS (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques) a consacrée à la vue des Français. C'est également le cas de ceux qui n'ont pas de mutuelle.

Plus généralement français ne consacrent pas plus de 200 euros pour leur vue précise un sondage publié sur Yougov.com.

Quant au reste à charge zéro promit par l'actuelle gouvernement, il ne se mettra en place qu'à partir du 1er janvier 2020.

En attendant l'optique est le deuxième soin après le dentaire auquel les Français renoncent pour des raisons financières note la DRESS.

L'exposition aux écrans fatigue la vue de plus en plus tôt

La moitié de ceux qui portent des lunettes en ont besoin tout le temps (55%) mais les autres uniquement pour lire (47%), conduire, travailler ou lorsqu'ils sont devant un écran (46%) .

15% des 18-34 ans portent ainsi des lunettes de repos (contre la lumière bleu des écrans) toujours selon le sondage de Yougov.com.

Lire le journal est de plus en plus difficile à 60 ans

La perte d’acuité visuelle se généralise surtout à partir de 50 ans pour atteindre 96 % de la population vers l'âge de 60 ans.

En moyenne, grâce à leurs lunettes ou leurs lentilles, les adultes récupèrent une bonne vue : 92 % des adultes n’ont plus de difficulté résiduelle à voir de près, et 96 % n’en ont plus pour voir de loin.

Mais la part des personnes âgées (faute d'un suivi régulier, ou si le trouble n'est pas totalement corrigeable) continue a mal voir même avec leur lunette. 24 % des plus de 80 ans ont du mal à voir les caractères d’imprimerie d’un journal, et 17 % ont du mal à distinguer un visage à quatre mètres (contre 2 % pour les 20-29 ans).

Premier rapport mondial sur la vision

A l'occasion de la journée mondial de la vue cette année l’OMS publie son premier rapport mondial sur la vision.

Ce rapport constate que le vieillissement des populations, l’évolution des modes de vie et les problèmes d’accès aux soins oculaires, en particulier dans les pays à faible revenu comptent parmi les principaux facteurs responsables de l’augmentation du nombre des personnes atteintes de troubles visuels.

Au moins 2,2 milliards de personnes sont atteintes de déficience visuelle ou de cécité, mais parmi ces cas plus d’un milliard auraient pu être évités ou ne sont toujours pas traités.