Journée mondiale contre l'homophobie : "Nous sommes des individus comme les autres"

C'est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie ce lundi 17 mai. L'occasion d'amener la réflexion sur les violences verbales et physiques que subissent certains minorités. Pour Jean Constantinidis, les mentalités évoluent, mais il y a encore du travail.

Jean Constantinidis porte fièrement son alliance en or sur son annulaire. Cet objet, c'est le symbole d'une victoire pour lui. "Je la quitte uniquement pour cuisiner. J'y suis vraiment très attaché", sourit ce quinquagénaire, qui habite la petite commune de Grosville. Cela représente pour lui l'égalité avec les hétérosexuels, mais aussi la sécurité. Avec son compagnon, Eric, ils font partie des premiers à s'être mariés dans le département en 2013, après l'autorisation du mariage pour tous.

Pour ce couple, le 17 mai a chaque année un sens particulier. La journée mondiale de lutte contre l'homophobie est l'occasion de rappeler les inégalités, les violences verbales et physiques que subissent certains homosexuels partout dans le monde.

Les deux hommes se sont rencontrés en 1990. Depuis, les mentalités ont évolué dans la société française. Toutefois, des situations persistent au quotidien. "Je ne fais pas attention aux regards des autres, mais ce qui est vrai, c'est que je ne tiendrai pas la main d'Eric n'importe où. En ville par exemple et même dans certains quartiers de Cherbourg", continue le manchois.

Des violences chaque semaine en France

Avec son mari, Jean Constantinidis se sent relativement en sécurité dans la Manche et n'a jamais été agressé. À contrario, certains sont violentés chaque semaine en France. "Il y a des gens qui essaient de piéger des homosexuels et qui leur cassent la figure. Récemment, ça a été le cas à Lyon si je me souviens bien", pointe le manchois. Ce loueur de gite est effaré lorsqu'il entend certains discours. Pour lui, tout le monde à le droit d'avoir la vie "la plus agréable possible".

Il y a eu tellement de rassemblements manif pour tous, avec des paroles racistes, xénophobes, homophobes, qu'il est normal qu'aujourd'hui on dise sur le plan mondiale que tout ça doit se terminer. Il faut faire en sorte que ces gens se posent des questions et regardent un peu qui on est. Nous sommes des individus comme les autres. Ce que je vois aussi, c'est que le Japon est à deux doigts de légaliser le mariage pour tous, alors que c'est un pays très traditionaliste. Je pense par contre aux gens qui sont en Tchétchénie ou en Ouganda qui se font tuer- Jean Constantinis, marié depuis 2013.

Le manchois a bon espoir que les mentalités continuent d'évoluer dans les prochaines années. Ils comptent d'ailleurs sur les écoles, qui ont un rôle à jouer selon lui dans les questions liées à l’homosexualité.