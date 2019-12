Journée mondiale de lutte contre le SIDA : où se faire dépister dans la Manche?

Dans la Manche, près de 180 personnes suivent un traitement contre le VIH. Plus de 3000 dans toute la Normandie. A l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le SIDA ce 1er décembre, France Bleu Cotentin vous liste les endroits dans la Manche où vous pouvez effectuer un dépistage.

Manche, France

Le SIDA persiste en France. L'une des causes : un diagnostic trop tardif. Pourtant, depuis quelques années un test rapide a été mis en place. Le TROD (test rapide d'orientation diagnostique), en moins de cinq minutes, vous êtes fixé. Si celui-ci s'avère être positif, une deuxième prise de sang est nécessaire.

Dans la Manche, près de 180 personnes suivent un traitement contre le VIH. Plus de 3000 dans toute la Normandie. Voici une liste des principaux endroits dans la Manche où vous faire dépister. Trois CeGIDD (Centre Gratuit d’information, de Dépistage et de Diagnostic des infections par les virus de l’immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissible) sont présents dans le département :

CeGIDD à Saint-Lô

70 rue du Buot

50000 Saint Lô

02 33 72 67 20

Mercredi de 9h30 à 16h45. Vendredi de 12h à 15h30.

CeGIDD à Cherbourg-en-Cotentin

44 avenue Aristide Briand

50100 Cherbourg en Cotentin

Mardi de 11h45 à 15h30. Mercredi de 15h30 à 18h45. Jeudi de 11h30 à 18h45.

CeGIDD à Avranches

20 rue des Fossés

50300 Avranches

Le lundi de 9h30 à 12h30.

CAAP Sida (coordination des actions et acteurs de prévention du SIDA) Cherbourg-en-Cotentin

Centre de dépistage anonyme et gratuit de l'hôpital Pasteur

46 Rue du Val de Saire

50100 Cherbourg-en-Cotentin

02 33 20 70 00

Mardi et jeudi : 8h à 12h. Mercredi : de 12h à 16h.

Centre Hospitalier de Granville

849 Rue des Menneries

50400 GRANVILLE

Le vendredi de 13h à 16h (hors vacances scolaires)