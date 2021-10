Journée mondiale des animaux : la question des abandons et de la maltraitance en première ligne

Si la cause animale doit notamment sa visibilité croissante depuis cinq ans aux actions militantes d'associations, comme L214, elle a aussi progressé pénalement avec depuis 2015 la loi les reconnaissant comme "être vivant doué de sensibilité".

C'est un fait devant les tribunaux souligne à l'occasion de cette journée mondiale des animaux ce 4 octobre, maitre Valery Dury, avocat avignonnais membre du Capra 84, le Collectif Avocats Protection et Respect Animal : « On a évolué dans le sens où on ose porter plainte, saisir les tribunaux. Ce n’était pas forcément le cas il y a quelques années. Je me souviens il y a dix, quinze ans, à propos de quelques dossiers, ça faisait sourire, tant des amis que des confrères, qui apprenaient que vous aviez plaidé pour un animal, on était encore dans le domaine de la galéjade.

Aujourd’hui beaucoup de confrères n’hésitent pas à défendre des cas de maltraitance animale. Le cas le plus fréquent reste aujourd’hui l’animal que l’on délaisse progressivement. Le poser dans un coin, oublier de lui donner de l’eau un jour sur deux et de le nourrir un jour sur trois. Moi je fais partie de ceux qui pensent que lorsque quelqu’un ne se sent plus capable de s’occuper d’un animal il vaut mieux qu’il essaie de passer le relai plutôt que de le laisser comme une chose dans un coin et de le laisser dépérir et parfois en lui tapant dessus parce qu’il ose aboyer ou miauler. »

Les signalements d'animaux laissés à l'abandon se multiplient

Justement cette maltraitance insidieuse est souvent constatée par les vétérinaires comme le souligne le docteur Christophe Discours-Mombelli, vétérinaire à Avignon : « Ces dernières années on est passé plutôt d’une maltraitance par brutalité à une maltraitance par défaut d’entretien et abandon. Abandon, on comprend on met le chien au bord de la route mais ce n’est pas vraiment cela. On a aussi des abandons où pas plus tard que tout à l’heure une dame est venue parce qu’elle a adopté un chien à quelqu’un qui l’avait laissé pendant deux ans dans une cage. Donc ce chien il a des troubles psychologiques, il n’a pas de troubles physiques parce qu’il n’a pas été frappé mais il était nourri juste ce qu’il fallait, pas entretenu du point de vue cutanée donc il a une peau qui est dans un sale état. Mais surtout psychologiquement on sent bien que c’est un animal qui mettra beaucoup de temps à récupérer si jamais il récupère.»

On nous fait surtout des signalements lorsque les gens voient un chien qui vit sur un balcon depuis très longtemps et qui n’en sort jamais - docteur Christophe Discours-Mombelli

Les vétérinaires autant que les associations de défense animale souvent appelés pour des signalements : « On nous fait surtout des signalements lorsque les gens voient un chien, surtout de grande taille parce que ça choque plus, qui vit sur un balcon depuis très longtemps et qui n’en sort jamais et qui commence à uriner, l’urine tombe sur le balcon d’en bas, et malheureusement ce sont des choses qui arrivent ».

Le texte de loi discuté actuellement par les députés et sénateurs doit notamment contribuer à éviter les achats impulsifs d’animaux de compagnie, sujet à trop d’abandons, tout en durcissant les sanctions en cas de maltraitance.