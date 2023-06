Journée mondiale des donneurs de sang : des collectes à Angoulême et La Rochelle

La journée mondiale des donneurs de sang se tient ce mercredi 14 juin 2023. À cette occasion, plusieurs collectes sont organisées partout en France pendant tout le mois de juin par l'EFS, l'établissement français du sang, notamment dans les deux Charentes. Une manière de remercier les donneurs, et de rappeler que le don du sang, c'est toute l'année.

"Les donneurs partent en vacances, mais pas les malades" - docteur Sophie Rambeau-Octeau

À cause des départs en vacances, l'été est souvent une période plus tendue pour renflouer les stocks. C'est ce que rappelle le docteur Sophie Rambeau-Octeau, responsable des prélèvements à la maison du don d'Angoulême, en Charente : "Nous sommes à la veille de l'été, et le but de cette campagne, c'est de renflouer les stocks. Les donneurs partent en vacances, mais malheureusement, les malades, non, résume-t-elle. Les besoins sont toujours constants, et nous avons besoin de renflouer notre stock de globules rouges, qui n'ont une durée de vie que de 42 jours. Actuellement, le stock se maintient à 9.300 poches en Nouvelle-Aquitaine, l'idéal serait de 10.000 poches. Nous allons essayer d'atteindre ce seuil avant l'été pour pouvoir passer ce cap."

Sophie Rambeau-Octeau ajoute que certains patients (atteints de maladie chroniques par exemple) ont besoin de sang régulièrement : "L'idée reçue, c'est que le sang est nécessaire chez les personnes qui ont des hémorragies. À l'heure actuelle, les hémorragies peuvent être nombreuses, mais ce n'est pas la majeure partie des utilisations des produits sanguins. Plus de la moitié sont utilisés dans des pathologies chroniques. Il peut y avoir aussi des accidents de la route, mais ce n'est clairement pas la majorité."

En région Nouvelle-Aquitaine, 1.000 dons sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des patients. Vous pourrez donner votre sang ce mercredi à la salle polyvalente de Marennes (de 14h30 à 18 heures), au palais des congrès de Rochefort de 11 heures à 18 heures et aux maisons du don de la Rochelle (de 11 heures à 18 heures) et d'Angoulême (de 14h30 à 19h30).