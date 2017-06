Journée mondiale des donneurs de sang : trois grandes collectes en Pays de Savoie

Ce mercredi 14 juin est la journée mondiale des donneurs de sang. Trois collectes sont organisées en Pays de Savoie, à Metz-Tessy, Evian et Saint-Pierre d'Albigny.

Une journée pour les remercier mais aussi et surtout les inciter à rester mobilisés et à donner l'exemple autour d'eux. Ce mercredi 14 juin est la journée mondiale des donneurs de sang. En Auvergne-Rhône-Alpes, 1.400 dons sont nécessaires chaque jour pour subvenir aux besoins, particulièrement importants comme chaque année durant les mois estivaux.

"On est pas tous des secouristes chevronnés, mais on peut tous être des héros". Sophie, donneuse savoyarde depuis plus de 30 ans.

A 54 ans, Sophie qui habite La Chapelle-du-Mont-du-Chat ne rate pas une occasion. Elle donne son sang depuis plus de 30 ans, quatre fois par an, le maximum autorisé pour une femme (six pour un homme) : "J'ai commencé à 20 ans. J'ai été maman très jeune et j'étais la femme d'un motard. Quand on a vu les copains se ramasser, on connait le coût de la vie et l'importance du don. On est pas tous des secouristes chevronnés, mais on peut tous être des héros avec un geste simple. Le sang c'est la vie, celle des autres aussi".

ECOUTEZ le témoignage de Sophie, une donneuse savoyarde régulière. Copier

Trois grandes collectes en Pays de Savoie

Pour cette journée mondiale des donneurs de sang, trois grandes collectes sont organisées par l'EFS mercredi en Pays de Savoie :

Metz-Tessy : 8h à 18h à l'Etablissement français du sang

8h à 18h à l'Etablissement français du sang Evian : 16h à 20h au Palais des festivités

16h à 20h au Palais des festivités Saint-Pierre d'Albigny : 16h à 20h salle de la Treille

Une collecte est également prévue samedi 17 juin, place de la Libération à Annemasse.