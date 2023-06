Limoges : "un don sauve trois vies", portrait de Marie-José, donneuse depuis 33 ans

En Limousin, 42 000 personnes ont donné leur sang en 2022. Un chiffre à relativiser quand on sait qu'on a besoin de 800 donneurs chaque semaine pour renouveler les stocks . Une problématique pour laquelle se bat chaque jour Marie José Robert, présidente de l'Union départementale des donneurs de sang de la Haute-Vienne.

33 années de don

Si l'on fait le compte, dans son petit bout de chemin Marie José a sauvé près 159 vies grâce à ses dons. "ça prend maximum une heure de son temps perso, et chaque don peut sauver trois vies." Un slogan, que cette technicienne industrielle connaît par cœur à force. La première fois, qu'elle a tendu son bras, elle avait 25 ans. "Il y avait le camion qui se déplaçait en entreprise à cette époque là", se souvient-elle. "J'avais suivi les autres ! On y est allé entre collègues, et depuis l'habitude est restée." De donneuse, cette berrichonne d'origine devient alors, de fil en aiguille, ambassadrice à Limoges, sa ville d'adoption. "C'est pour la bonne cause! Et en face on a plein d'autres supers bénévoles, pleins de bonnes idées et qui nous aide à évoluer."

Marie-José, appartient au groupe O+ : son sang peut donc être transfusé aux groupes sanguins positifs (A+, B+, AB+, O+). Pour rappel, les donneurs universels sont O négatif. Leur sang peut être transfusé à tout le monde indépendamment du groupe sanguin.

"Plus on est de bénévoles, plus on peut se répartir les taches"

Marie José s'investit alors au sein du CSE de son entreprise. Puis, il y a deux ans, en 2021, elle prend la tête de l'Union départementale des donneurs de sang de Haute-Vienne. Une activité bénévole mais chronophage. "C'est usant je confirme!", lâche-t-elle toute sourire. Sous ses lunettes papillons ses yeux pétillent, mais la donneuse refuse qu'on lui jette des fleurs "Ce n'est pas un honneur ni un privilège, mais au moins on sait qu'on aide quelqu'un...Même si on ne le connaît pas." L'anonymat s'inscrit comme l'un des principes éthiques fondamentaux du don du sang en France . Seul l'Etablissement français du sang connaît l’identité du donneur et du receveur, ainsi que les données les concernant.

A l'occasion de la journée mondiale du don du sang, une collecte exceptionnelle est organisée à l'Opéra-Théâtre de Limoges. Rendez-vous ce mercredi 14 juin de 12h à 19h30, le 15 et le 16 juin de 11h à 18h.