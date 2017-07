Journée mondiale des emoji : les petites icônes les plus utilisées... et les plus improbables

Le 17 juillet est la journée mondiale des emoji, depuis 2014. Pour l'occasion, découvrez les emoji qui sont les plus utilisés en France... et ceux que vous n'utiliserez peut être jamais !

Chaque 17 juillet, le monde fête le "World Emoji Day" (journée mondiale des Emoji), en l'honneur de ces petites icônes qui vous servent à ponctuer vos messages échangés par SMS ou sur les applications de messagerie. Pourquoi le 17 juillet ? Parce que c'est la date qui est affichée sur l'emoji "calendrier" pour les téléphones iOS et Android - mais si, celui-ci : 📅.

Selon l'application Emogi qui propose des claviers spéciaux pour les emoji, en 2016, 2,3 milliards de messages comportant au moins un emoji ont été envoyés (toutes plateformes confondues). Et 49% des utilisateurs se servent au moins une fois par jour de ces petits symboles destinés à remplacer de longues phrases.

Le top 10 des emoji

Mais savez-vous quels sont les emoji que vous utilisez le plus ? Des chercheurs d'une université américaine se sont penchés sur la question, pays par pays. Et comme la France, c'est bien connu, est le pays de l'amour, c'est le gros coeur rouge (❤️) qui est le plus utilisé chez nous. Vient ensuite l'incontournable "visage qui pleure de rire" (😂), seul emoji à avoir eu les honneurs du dictionnaire Oxford en Angleterre, qui en a fait son "mot de l'année" en 2015. Au passage, la France est, selon cette étude (qui date de 2016), le plus gros utilisateur d'emoji au monde.

Le reste du top 10 français ne parle que d'amour et de bisous : on y trouve, dans l'ordre, le coeur traversé d'une flèche (💘), le coeur qui brille (💖), le petit bisou en coin (😘), les yeux en forme de coeur (😍), le double coeur (💕), les coeurs qui tournent (💞), le coeur violet (💜) et le coeur qui bat (💗). De l'amour, de l'amour, de l'amour.

A l'étranger, on trouve d'autres emoji populaires : celui qui pleure des larmes de crocodile (😭), les singes de la sagesse qui se cachent les yeux (🙈) et la bouche (🙊) ou encore le signe "tout va bien" (👌). Et donc, non, l'emoji en forme de déjection (💩) ne fait pas partie des plus fréquents.

Les emoji improbables

Si un jour vous avez pris le temps de parcourir de long en large votre clavier spécial emoji, vous aurez peut-être découvert l'existence de symboles étranges, passés de mode ou désuets. Et pourtant la plupart d'entre eux ont une bonne raison d'être ici ! Voici un top 10 (plus ou moins arbitraire) des emoji les plus étonnants (flèches et autres idéogrammes mis à part).

1 - L'homme en costume qui flotte dans les airs 🕴️ : à quoi sert-il et surtout, d'où vient-il ? Derrière ses airs de tomber de nulle part, c'est l'un des plus anciens pictogrammes du web. Il est né en 1997 avec la police de caractères Webdings, la première à remplacer des caractères par des pictogrammes. Et c'est le designer Vincent Connare (qui est aussi l'inventeur de la célèbre Comic Sans MS) qui, pour représenter un saut, s'est inspiré d'un personnage qu'il voyait sur les disques dans son enfance pour créer ce symbole. Accessoirement, il peut aussi servir de point d'exclamation.

Emoji Exclamations



❗ Red Single

‼️ Red Double

❕ White Single

❣️ Red Heart

🕴️ Man in Business Suit — Emojipedia 📙 (@Emojipedia) May 2, 2017

2 - Cette chose rose et blanche qui doit bien se manger puisqu'elle est dans "nourriture" 🍥 : en vrai, on l'appelle "narutomaki", et c'est un aliment connu de la cuisine asiatique, une sorte de pâté de poisson au cœur duquel il y a une spirale rose.

3 - La rosette 🏵️ : inspiré de l'architecture ancienne, cet emoji reprend le petit ornement floral qui sert sur de nombreux bâtiments d'époque. Reste à savoir ce que vous pouvez en faire.

4 - Pas un, pas deux, mais trois téléphériques 🚡 🚠 🚟 : en réalité il s'agit bien de trois éléments différents, à savoir un train monorail suspendu, un téléphérique et une télécabine. Si vous êtes gestionnaire d'un réseau de transports, la différence est capitale. Sinon, on vous laisse libre dans le choix de votre icône préférée.

5 - Le gros bouton bleu (sur iPhone) 🖲️ : il fait partie de ces emoji absolument pas clairs sur une plateforme alors qu'il est limpide chez tous les autres. Sur les appareils Apple, vous verrez donc un gros bouton bleu. Il devient évident que c'est un "trackball" (une souris munie d'une grosse boule de défilement, très prisée des amateurs de jeu vidéo) sur les autres systèmes d'exploitation. Reste à lui trouver une utilisation optimale.

6 - Le Tatoo/Tam Tam 📟 : officiellement cet appareil s'appelle "Pager" ou "Beeper", mais en France on l'a mieux connu sous les noms commerciaux de "Tatoo" et "Tam Tam". Tout droit venu des années 90, cet emoji présente un intéressant paradoxe : il représente un pager, mais si vous l'utilisez, c'est que ni vous, ni votre destinataire, n'utilise cet appareil. Et vice-versa.

📟 Pager got new hardware, but kept its old number https://t.co/MNeMQjgGampic.twitter.com/MGXcENHrzj — Emojipedia 📙 (@Emojipedia) December 17, 2016

7 - La rencontre d'un stylo et d'un cadenas 🔏 : Dans quelles circonstances ces deux éléments peuvent-ils se rencontrer ? Selon le site spécialisé Emojipedia, c'est une représentation visuelle du "Keysigning", un dispositif de sécurité informatique. Probablement l'un des moins utilisés au monde : on en trouve entre zéro et 50 utilisations par semaine... dans le monde entier.

🔏 Lock With Ink Pen https://t.co/dpjF2EnwtO — Botmoji (@botmoji) September 26, 2016

8 - Le sens interdit en flammes 📛 : L'un des plus étranges symboles présents sur votre appareil. Est-ce un panneau découpé ? Une flamme stylisée ? Rien de tout cela. En réalité, il représente un badge avec une zone pour inscrire son nom. On ne sait pas pour vous, mais nous, on n'a jamais vu un badge comme celui-ci.

📛 Name Badge Emoji gets an overhaul in #EmojiversaryUpdatepic.twitter.com/zVn5SQQkJk — Emojipedia 📙 (@Emojipedia) August 3, 2016

9 - Un truc chaud, mais on ne sait pas quoi ♨️ : Le symbole est assez clair, ces trois ondulations verticales évoquent la chaleur (quoique sur Android, c'est plus compliqué : elles sont bleues). Est-ce de la nourriture ? Dans ce cas, que fait-il dans la section "symboles" ? C'est en réalité le symbole qui, au Japon, désigne les Onsen, les sources chaudes qui font office de bains publics. Ce symbole est si peu clair pour les utilisateurs occidentaux qu'en vue des JO de 2020 au Japon, il est envisagé de le changer, pour qu'il ne soit pas confondu avec des lieux où l'on vend de la nourriture chaude.

🇯🇵 Japan considering change to ♨️ Onsen symbol for 2020 Olympics. Concern foreigners might think it shows hot foodhttps://t.co/NXiRUtWIoSpic.twitter.com/fPi2g0ySQJ — Emojipedia 📙 (@Emojipedia) December 6, 2016

10 - L'oeil dans une bulle 👁️‍🗨️ : Ce drôle d'emoji, perdu au fond de votre catalogue d'icônes, est l'un de ceux qui a suscité le plus d'interrogations... symbole occulte ? Illuminati ? Que nenni ! C'est en réalité un symbole créé par une agence de publicité pour les besoins d'une campagne contre l'intimidation des témoins oculaires d'agressions. Ce drôle de symbole cache en fait une grande cause !