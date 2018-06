C'est la journée mondiale des réfugiés ce mercredi 20 juin 2018. A Brest, nous avons rencontré Suhaib, réfugié politique syrien, âgé de 35 ans qui vient de trouver du travail dans un nouveau restaurant du centre ville. Une belle aventure humaine et culinaire.

Brest, France

Suhaib est un réfugié politique syrien âgé de 35 ans. Il a passé deux ans en prison sous le régime de Bachar el-Assad avant de réussir à fuir en 2011. Sa femme, restée au pays, est morte sous les bombes. Son fils, âgé aujourd'hui de 11 ans est toujours à Damas. Mais faire venir l'enfant à Brest n'est pas d'actualité. Pour l'instant, Suhaib cherche à se reconstruire et s'intégrer.



Une aventure humaine et culinaire

Deux ans après son arrivée à Brest, il a trouvé du travail au Jardin Partagé, un restaurant qui vient d'ouvrir rue de Lyon dans le centre ville. La patronne, Béatrice, est adhérente à la Ligue des Droits de l'Homme. Elle a rencontré Suhaib il y a deux ans grâce à un réseau d'association. Or, Suhaib était musicien et patron d'un restaurant à Damas. Un lien de confiance s'est tissé. Béatrice a embauché Suhaib et ouvert son restaurant d'inspiration méditerranéenne le 1er juin dernier.

" Réfugié? Cela peut arriver à toi, aux français, aux américains."

Attablé pour un café après le service, Suhaib montre son bracelet en cuir gravé "Damas". Il rêve d'un avenir en Bretagne où il se sent "accueilli". Pour la journée mondiale des réfugiés, il a un seul message à passer : "être réfugié, c'est une situation qui peut arriver à tout le monde, à toi, aux français, aux américains".