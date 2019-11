Journée mondiale des toilettes : des "ambassadeurs des toilettes" dans une école de Bernay

Ce 19 novembre est la journée mondiale des toilettes. Le sujet est encore tabou mais à l'éccle, les toilettes sont parfois inadaptées pour les enfants et certains se retiennent d'y aller. À l'école Paul Bert de Bernay, on agit. Les grands de CM2 font de la pédagogie auprès des CP.

"On est un peu les chefs des toilettes" explique Manon. Elle fait partie avec ses camarades, Élisa, Ylanga, Valère, Julien et Maël, des ambassadeurs de toilettes de l'école Paul Bert de Bernay. Ce n'est pas juste un titre honorifique, ces élèves de CM2 prennent très leur rôle au sérieux. À l'occasion de la journée mondiale des toilettes, ils ont préparé un diaporama à destination des élèves de CP. L'accès aux toilettes, notamment à l'école, pose encore beaucoup de soucis. "C'est un sujet qui peut prêter à rire, mais pas tant que ça" confie Jean-Yves Mary, l'inspecteur de l'Éducation nationale de la circonscription de Bernay, c'est même un sujet essentiel sur plusieurs aspects, "les locaux, l'hygiène et la peur de se retrouver enfermé ou dans le noir". Du coup, de nombreux élèves se retiennent d'aller aux toilettes. Aurélie Pasquier, la directrice de l'école tente de lutter contre le phénomène. Avec sa classe de CM2, elle mène un travail pédagogique à destination des plus petits.

Les toilettes à l'école ne sont pas toujours adaptées aux besoins des enfants.

"Comment on fait si on est pas assez grand ?" s'interroge au fond de la classe une élève de CP. Reste enfermé est une réelle crainte. Le verrou, le lavabo ou l'interrupteur sont parfois trop hauts. Une solution est avancée lors de la discussion : mettre un escabeau ou quelques marches pour que les élèves puissent monter dessus. Parmi les préoccupations des enfants, l'hygiène des locaux et pas seulement à l'école : "quand je pars en vacances, sur les aires de repos, les toilettes ça me fait peur" dit cette élève de CM2.

Un sujet de santé publique

Le sujet tient très à cœur à Marie Tamarelle-Verhaeghe. La députée du secteur (LaREM) a déjà organisé il y a quelques mois une table ronde en présence de représentants d’associations de parents, pédiatres, médecins scolaires. Médecin de formation, elle s'empare de nouveau du sujet et devrait poser une question à l'Assemblée nationale ce mardi au ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. "Il y a de réels problèmes de santé, comme des cystites parce qu'il y a des infections urinaires chez les petites filles , des cas de constipation" mais aussi des problèmes qu'on ne soupçonne pas. Les toilettes "chez les plus grands, c'est presque des zones de non droit" détaille l'élue, qui préside le groupe d'études Santé à l'école à l'Assemblée nationale et d'avancer des problèmes d'insécurité, car ces lieux sont laissés sans présence adulte.

Des expérimentations dans l'Eure

Les 75 écoles de la circonscription de Bernay ont reçu un note de service reprenant différents arguments scientifiques sur l'importance de l'hygiène dans les toilettes. À l'école Paul Bert de Bernay, c'est initiation au lavage des mains et à l'utilisation des toilettes de l'école (notamment l'utilisation des verrous). À Drucourt, les élèves testent des badges d'accès aux toilettes, ce qui permet de réguler les flux. À l'école de Saint-Aubin du Thenney, les enseignants utilisent des boîtes de Pétri auprès des élèves des classes de maternelle pour leur faire prendre conscience de la présence et du rôle des bactéries, et ainsi leur faire comprendre l'utilité du geste du lavage des mains aux toilettes.