Journée mondiale des toilettes. Les latrines de Mme de Sévigné, un système déjà très sophistiqué

En effet, les archéologues de l’Inrap ont mis en évidence l’existence d’un système de latrines sophistiqué, associé à un réseau de canalisation des eaux de pluie.

Sans être une découverte majeure, cet aménagement est intéressant : insoupçonné son usage est mal documenté et les éléments de comparaison en contexte archéologique pour cette période sont rares. Reste à comprendre comment ce cabinet était aménagé et comment s’organisait l’évacuation plus en aval : subsiste-t-il une cuve, un réseau d’égouts ? Les comptes de construction ne mentionnant pas cet aménagement, la question demeure.

Le cabinet d’aisance

Il se trouve à l’intérieur du cabinet d’écriture de la marquise, dans le prolongement de sa chambre.

Construit entre 1686 et 1689, il est de dimension modeste. Le « placard » forme un cul-de-sac au fond d’un petit couloir biais. Il mesure 1,80m de haut sur 0,75m de large environ.

L’ouvrage, doté d’une assise d’une cinquantaine de centimètres de haut, est constitué de deux blocs de pierre de taille superposés, enchâssés dans la fourrure du mur. Les deux blocs sont en calcaire tendre à grain fin soigneusement taillés notamment dans les parties internes.

Ils sont percés d’un creusement tubulaire oblique régulier qui rejoint un creusement vertical de même dimension destiné à recevoir la ligne d’évacuation en céramique. Celle-ci est constituée d’un assemblage de tuyaux à collerette emboîtables.

