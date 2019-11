Journée mondiale des toilettes : "Nous les femmes à la rue, on a des crampes à force de se retenir"

Poitiers, France

"Alimenter le fleuve", "arroser les poissons", "faire pleurer minette" ou "Jeannette"... La langue française regorge d'expressions fleuries pour dire que l'on va "au p'tit coin". Un cabinet où l'on passe en moyenne trois ans de notre vie ! Et pourtant, devant ce geste aussi banal que capital, les hommes ne naissent pas égaux : selon l'organisation des Nations Unies, 2,4 milliards d'êtres humains (soit un habitant de la planète sur trois) n'ont pas accès à des sanitaires. C'est justement pour sensibiliser à ces inégalités et à l'importance de l'accès à la propreté qu'une Journée mondiale des toilettes a été instaurée chaque année, le mardi 19 novembre.

Les plus mal lotis sont évidemment les habitants des pays les plus pauvres comme le Soudan du Sud, le Burundi ou Madagascar (Source FMI). Mais en Europe et en France également, certains citoyens sont privés de ce que l'Onu considère comme un droit élémentaire. Les sans-abris ne disposent pas toujours de toilettes publiques accessibles et à proximité.

"Des fois, on est obligés de faire entre deux voitures, dans une ruelle, il n'y a pas d'hygiène, pas de papier, on attrape des infections urinaires. Les WC publics sont souvent dégueulasses," raconte Ingrid, une sans-abri qui tente de survivre dans les rues de Poitiers. Elle et ses compagnons d'infortune sont parfois contraints d'utiliser des sacs plastiques destinées aux déjections canines.

Même les bistrots nous interdisent parfois d'utiliser leurs toilettes, pour eux on est des clochards

L'une des douze toilettes publiques situées dans le centre-ville de Poitiers. © Radio France - Jules Brelaz

"Pour les femmes, c'est encore plus difficile, constate Johnny, un autre SDF poitevin, quand elles ont leurs problèmes et qu'elles ne peuvent pas aller dans des toilettes, elles font comme nous, c'est-à-dire entre deux voitures, et c'est pas normal."

Quand on a nos règles, c'est l'horreur parce qu'on a besoin d'aller souvent au p'tit coin et on ne peut pas, je me suis déjà retenue toute une nuit avec des crampes au ventre le lendemain

La mairie de Poitiers affirme que les douze toilettes publiques installées dans le centre-ville (et les quinze disposées dans les différents quartiers) sont nettoyées chaque jour. La municipalité socialiste se dit également très attachée au caractère gratuit de ces sanitaires, rappelant que de nombreuses autres communes de France préfèrent financer les frais d'entretien des WC publics en rendant payant leur accès.

La carte des WC publics dans le centre-ville de Poitiers - ©Mairie de Poitiers