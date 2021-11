Journée mondiale des toilettes : dans l'espace public, une galère au quotidien pour certain(e)s d'entre nous

Comme chaque année, l'Onu célèbre ce jeudi 18 novembre la journée mondiale des toilettes. L'occasion de mettre en lumière les difficultés d'accès aux sanitaires, dont souffrent 3,6 milliards de personnes dans le monde selon l'organisation. C'est le cas dans les pays pauvres, mais aussi chez nous en Bretagne, dans l'espace public par exemple.

Parking de la Glacière à Quimper, une femme de 70 ans découvre ainsi que les toilettes publiques sont fermées par un cadenas : " Cela fait des années que je ne viens plus au centre-ville parce qu'il n'y a pas assez de toilettes publiques. Je dois aller très souvent aux toilettes. Quand je me gare et que je m'enfonce dans les rues piétonnes, je prends des repères, pour vérifier qu'il y aura bien des toilettes sur le chemin du retour. Mais il y en a peu et c'est galère. Du coup, je privilégie les centres commerciaux en périphérie, car on peut se garer non loin des toilettes publiques."

Un projet de loi avorté

En 2015, le député socialiste des Côtes-d'Armor, Michel Lesage avait porté une proposition de loi rendant obligatoire la mise à disposition de toilettes publiques pour les communes de plus de 3500 habitants. Le projet de loi avait été adopté à l'Assemblée nationale, mais n'avait finalement pas été débattu au Sénat.