Journée mondiale du chien : une habitante de Dordogne adopte la chienne de son fils décédé

Catherine et Nania se baladent régulièrement le long de L'Isle

« Je me dis que c’est une part de lui qui est encore avec moi ». Catherine se balade chaque matin sur les quais de Périgueux avec Nania, la chienne aux longs poils noirs de son fils décédé dans un accident de moto . Après le drame, son sang ne fait qu’un tour : elle veut récupérer sa chienne pour s’en occuper. « Je ne voulais pas la donner à la SPA ou à des inconnus », assure la retraitée aux cheveux bruns coupés court qui se souvient très bien du jour où elle est allée la chercher pour la première fois avec son fils . Catherine habite dans un appartement, mais fait tout pour bien s’en occuper, en témoigne les deux heures de balades habituelles pour lui dégourdir les pattes.

Après la mort de son fils en septembre dernier, Catherine s’isole et perd l’habitude de côtoyer d’autres personnes. C’est grâce à Nania qu’elle a peu à peu repris goût à la vie . « Quand on se promène avec un chien, on rencontre du monde, ça m’a fait du bien », confie la retraitée en hochant la tête.

Une relation mère/fille

Le fils de Catherine a tout fait pour bien éduquer sa chienne. Calme et très affectueuse , elle est omniprésente dans la vie de sa mère. « Chez moi, elle me suit partout, c’est une vraie petite boule d’amour », s’exclame-t-elle en caressant tendrement la chienne qui a son panier près du lit de celle qui la considère comme sa fille.

La balade quotidienne se termine au pied d’une petite cascade. Avant de rentrer à la maison les deux inséparables en profitent pour s’y arrêter : « On s’assoit toutes les deux et on discute de beaucoup de choses », souffle Catherine en regardant amoureusement Nania. Comme tous les jours, elles y seront demain.