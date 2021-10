Journée mondiale du coming out : des jeunes rejetés par leur famille pris en charge au Mans

"C'est une violence énorme". Alexandre Sanson fait partie de la cellule d'écoute d'Homogène, l'association Lesbienne, Gay, Bi, Trans basée au Mans. Il reçoit notamment les appels des jeunes en détresse pour qui le coming out s'est mal passé. "Normalement, les parents nous aiment jusqu'à la fin de notre vie et là, on est rejeté par ceux qui nous ont créés. C'est d'un violence extrême". Certains se retrouvent à la rue comme Yannis, un sarthois de 19 ans. " C'était déjà compliqué pour moi d'avoir de l'estime et quand je l'ai annoncé à mes parents, ils m'ont viré de chez moi. Beaucoup d'insultes et même des coups car pour eux je n'étais plus rien. Aujourd'hui, je n'ai plus de contact avec eux". Comme quatre autres jeunes, Yannis a été pris en charge par un dispositif Home au Mans. Un centre d'accueil d'urgence qui propose un logement temporaire pour celles et ceux qui se retrouvent à la rue explique Alexandre Sanson. " C'est un sas où l'on essaye de permettre à la personne de souffler un peu, de se reconstruire avec un logement d'accueil, parfois chez des particuliers. C'est leur permettre de se poser pour ensuite avancer vers un travail et un logement par leurs propres moyens". Associée au collectif toutSEXplique 72 , Homogène propose une équipe pluridisciplinaire d’accompagnement. "Des professionnels ou des bénévoles qui aident les jeunes en détresse à chercher du travail et surtout à se reconstruire sereinement pour qu'ils puissent vivre comme tout le monde". Un chemin parfois long car ce n'est pas un mais plusieurs coming out que les jeunes doivent faire. "Il faut en parler à ses amis, à ses collègues. En fait c'est tout au long de la vie qu'il faut s'expliquer. Dès que l'on rencontre quelqu'un". Si la société a évolué, révéler son homosexualité ou son changement de sexe, reste compliqué. Et les réseaux sociaux ne facilitent pas forcément la tâche. " Il y a une partie qui est super car les jeunes ou les moins jeunes peuvent échanger plus facilement. Mais d'un autre côté, il y a aussi cette répercussion. Toute publication est jugée facilement. Je me rappelle que quelqu'un qui me disait que "bien voilà, je suis un homme.J'ai juste mis du vernis et j'ai pris une photo et il y a eu une déferlante de commentaires désagréables. Je ne me serai jamais imaginé que ce serait aussi impactant".

Une cellule d'écoute

L'association Homogène a mis en place Paroles Arc-en-Ciel, un lieu d’écoute gratuit tous les jeudis, de 17 h 30 à 19 h 30, sans rendez-vous, au Centre LGBT du Mans, avenue du Général-de-Gaulle. Un numéro de téléphone, le 09-51-44-66-00 est actif pour joindre des personnes formées à l’écoute individuelle comme Alexandre. "On reçoit les jeunes mais aussi les parents, les proches. Cela nous arrive de jouer les médiateurs car nous avons dans nos bénévoles des parents qui communiquent avec d'autres parents qui se sentent perdus dans la prise en charge de leur enfant. Qui nous demandent : "qu'est-ce que je dois dire ? Qu'est-ce je dois faire ? ". Nos bénévoles peuvent leur raconter leur histoire et leur dire voilà ce que j'ai fait. Cela peut leur donner des pistes". Si l'acceptation de l'homosexualité est plus facile aujourd'hui selon Alexandre Sanson même s'il reste des clichés, "en revanche pour les personnes trans-identitaires, non binaires ou intersexes, ce sont des noms qu'on entend pas. Donc c'est encore compliqué pour eux". Pour sensibiliser les plus jeunes, Homogène intervient aussi à l'école "dans les collèges, les lycées ou les centres de formation et d'apprentissage". Avec des réactions très variables. "On a eu des réactions qui peuvent être très désagréables mais on a aussi d'autres réactions très positives. A la question, si votre meilleur ami vous dit qu'il est gay, qu'est-ce que vous faîtes ? Il y a quelques années, ils nous répondaient, je ne lui parle pas ! Aujourd'hui la réponse c'est : çà reste mon meilleur ami".

Retrouver ici l'interview d'Alexandre Sanson

L’association Homogène a ses locaux au centre LGBT du Mans, espace Philippe-Goude, au n° 26 de l’avenue du Général-de-Gaulle, au Mans.

Vous pouvez contacter l'association au téléphone au 09-51-44-66-00, par mail à l’adresse homogene72.asso.lgbt@gmail.com. et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram