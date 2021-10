Journée mondiale du lavage des mains : le gel hydroalcoolique est entré dans les habitudes des Périgourdins

C'est l'un des gestes barrières les plus efficaces. On l'entend en boucle depuis le début de la crise sanitaire : "Lavez-vous les mains régulièrement !". Ce vendredi 15 octobre, c'est la journée mondiale du lavage des mains. On le rappelle pour bien se laver les mains, il faut frotter toute la surface de vos mains, sans oublier le dos, les espaces entre les doigts et sous les ongles pendant au moins 20 secondes.

Depuis l'apparition de cette épidémie, le gel hydroalcoolique s'est imposé. C'est devenu même une habitude pour Brigitte. Dès qu'elle entre dans un centre commercial avec son sac de course, elle a son rituel : "Je me dirige directement vers le gel hydroalcoolique. Dès que je rentre dans une boutique, je me lave les mains et à chaque fois dès que je sors aussi."

"Si on n'utilise pas le gel, on nous fusille du regard !"

Il existe des gels parfumés, même les marques de luxe en produisent. Sophie à son petit pot au plus près d'elle : "Le gel est accroché sur mon porte-clé ! C'est un bon moyen de penser de se laver les mains régulièrement." Elodie elle a opté pour le gel hydroalcoolique en spray : "Il dégoulinen

Maxime l'avoue avec le gel, le lavage des mains est devenu une habitude : "C'est vrai que c'est plus simple, on l'a près de nous. En un coup, hop ! On se lave bien les mains." Corine elle ne croit pas que le Covid est un virus très dangereux mais elle se lave quand même les mains en entrant dans les boutiques : "Si on ne le fait pas les gens nous fusillent du regard. Il y a une vraie pression de la société !"

Le gel a moins la côte

Si tous ces Périgourdins rencontrés reconnaissent que le gel est entré définitivement dans les habitudes, certains ne l'apprécient pas. Pour Luc, "le gel irrite les mains". Murielle, elle, préfère "le savon de Marseille qui abîme moins les mains". D'autres avouent ne plus se laver les mains comme au début de la crise. "Nous sommes vaccinés, je me sens en sécurité", explique une cliente dans le centre commercial La Feuilleraie.

"Nous avons baissé les réapprovisionnements de gels ces derniers temps", reconnait Valery Gheleyns, le directeur du centre commercial. "Ils sont toujours bien visibles et ces distributeurs sont toujours très demandés. Dès qu'il y en a un qui se casse, nous avons tout de suite des clients qui viennent se plaindre dans la minute, preuve que c'est toujours très recherché par la clientèle." Par jour, les machines délivrent entre 5 et 10 litres de gel hydroalcoolique.