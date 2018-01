L'Eglise organise aujourd'hui ce dimanche 14 janvier sa 104ème Journée du migrant et du réfugié. Ils seraient plus de 850 dans l'Yonne, soutenus par plusieurs associations dont le Secours Catholique de Joigny.

Joigny, France

Français, soyez plus généreux avec les migrants ! Voilà le message de l'Eglise catholique, relayé en ce début d'année par le pape mais aussi la conférence des Evêques de France. L'Eglise organise aujourd'hui ce dimanche 14 janvier sa 104ème Journée du migrant et du réfugié. Avec quatre mots d'ordre : "Accueillir, protéger, promouvoir, et intégrer". Un message fort alors que le gouvernement durcit sa politique migratoire, avec son projet de recensement des migrants dans les centres d'hébergement d'urgence.

Dans l'Yonne, plus de 850 personnes pourraient être concernées. Le Secours catholique est l'une des associations qui leur vient en aide : un coup de pouce administratif ou un simple café, comme tous les vendredi où il organise à Joigny un "Café sourire", un vrai bol d'air pour Armenhuy, arrivée d'Arménie avec sa famille il y a 2 ans : "Je suis très contente, ici j'ai trouvé des amis. Boire une tasse de café, danser, chanter, discuter, ça fait du bien", confie-t-elle.

"Au Secours Catholique, on oublie un peu notre vie difficile" - Arménhuy

Pour les épauler, plusieurs bénévoles du Secours Catholique de Joigny se relaient, un engagement naturel pour Marie-Désirée, croyante et bénévole depuis 2 ans à Joigny : "Je me dis toujours : si moi j'étais obligée de partir à l'étranger, comment je serait accueillie ? Pour moi, je dois les accueillir comme je voudrais qu'on m'accueille". Une démarche qui fait partie intégrante de sa foi, explique-t-elle. "Dire j'ai la foi et ne pas la vivre, ce ne serait pas cohérent. L'évangile n'est pas qu'un beau discours, c'est ce qui nous aide à vivre et doit nous permettre de faire vivre d'autres . C'est un échange".

Pour Marie-Dérisée, aider les migrants va de pair avec sa foi chrétienne Copier

"Dire j'ai la foi et ne pas la vivre, ce n'est pas cohérent. L'autre est un frère, qu'il soit croyant ou pas. On peut être humain avec tout le monde. Ces personnes sont aussi dignes que moi." - Marie-Désirée, bénévole