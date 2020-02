Journée mondiale sans téléphone : en voiture, quelles sont les règles?

Ce jeudi 6 février est la journée mondiale sans téléphone. L'occasion pour la Sécurité routière de rappeler les dangers du téléphone au volant. On fait le point sur ce qui est autorisé et interdit.

Paris, France

Et si vous laissiez votre portable à la maison ce jeudi? C'est la journée mondiale sans téléphone. Alors qu'un Français sur deux déclare l'utiliser en conduisant, c'est l'occasion, pour la sécurité routière, de rappeler le danger que représente le téléphone au volant. Lire un message, par exemple, multiplie par 23 le risque d'accident. A proscrire donc. Petit rappel de la réglementation.

Ce qui est interdit

Tenir son téléphone en main, que ce soit pour téléphoner ou lire un message

Utiliser des oreillettes, écouteurs, casque ou oreillettes bluetooth

Ces interdictions s'appliquent dès qu'on est dans la circulation, y compris quand la voiture est à l'arrêt dans les embouteillages ou au feu rouge par exemple. Pas question de son sortir son téléphone pour passer le temps.

Ce qui est autorisé

Téléphoner en utilisant le haut-parleur ou via un dispositif bluetooth intégré à la voiture ou au casque pour les conducteur de deux-roues motorisés

Utiliser le téléphone comme GPS à condition qu'il soit posé sur un support

Sanction alourdie

L'usage du téléphone au volant est sanctionné d'une amende de 135 euros (minorée à 90 euros) et d'un retrait de 3 points. Et depuis peu, la sanction peut être alourdie dans certains cas. La loi d'orientation des mobilités a durci le code de la route. Désormais, si vous téléphonez en commettant une autre infraction (excès de vitesse, refus de priorité, feu grillé), vous risquez une annulation de permis jusqu'à six mois.