Journée mondiale sécurité au travail : au Pays basque, les syndicats alertent sur "tous ces morts anonymes"

"Sortir de l'anonymat tous ces morts au travail." Ce 28 avril, journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail , une trentaine de membres des syndicats LAB, FSU, Solidaires et USCBA-CGT ont manifesté devant la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne, pour alerter sur les accidents mortels au travail.

"On a pratiquement 700 morts au travail par an en France", explique Robert Dannus, secrétaire de l'Union syndicale construction bois et ameublement (USCBA-CGT) dans les Pyrénées-Atlantiques. "Ça se passe quand même le plus souvent de manière anonyme. Il faut que la population trouve ces morts aussi inadmissibles que lorsque qu'un policier est tué en service par exemple", ajoute-t-il.

"La priorité aujourd'hui, c'est de faire de la prévention. Parce que malheureusement, on a un gendarme ou un policier pour 600 habitants et un inspecteur du travail pour 10 000 personnes", abonde Eñaut Aramendi, du syndicat LAB. "Et nous avons l'équivalent d'un, voire de deux avions par an qui s'écrasent en France, en nombre de morts au travail. Mais personne ne bouge", regrette-t-il.

Obtenir "des chiffres clairs" sur l'accidentologie au travail

Des membres de syndicats ont peint au pochoir les trois silhouettes des "trois morts au travail" au Pays basque depuis le 1er janvier 2023. - Margot Turgy / Radio France © Radio France - Margot Turgy

Pour visibiliser les victimes d'accidents mortels au travail, les syndicats réclament notamment "des chiffres clairs", afin "de pouvoir dresser des bilans" annuels, ajoute Barthélémy Mottay , représentant de la FSU 64. "Nous avons donc écrit notamment au sous-préfet et à la Chambre de commerce et d'industrie pour bénéficier de ces données chaque 1er janvier."

Les syndicats du Pays basque réclament aussi des solutions pour prévenir les accidents du travail, graves ou mortels, notamment via la mise en place "de protocoles qui existent déjà et qui ne sont pas appliqués sur les conditions de sécurité, comme dans le secteur du bâtiment", insiste de son côté Argitxu Dufau, porte-parole du syndicat LAB . "Il faut aussi mettre des moyens autour de la sécurité au travail. Aujourd'hui par exemple, pour qu'un chantier aille le plus vite possible pour économiser de l'argent, on fait l'impasse en premier sur la sécurité. Donc investissons de l'argent pour la sécurité des travailleuses et des travailleurs, quitte à perdre de l'argent."

Selon les syndicats, trois personnes - un peintre dans un garage à Bayonne, un cordiste dans les Landes originaire de Ciboure mais également Agnès Lassalle , l'enseignante tuée par un de ses élèves à Saint-Jean-de-Luz - ont trouvé la mort sur leur lieu de travail depuis le 1er janvier 2023.

De son côté, le ministère du Travail recense 693 accidents mortels en France en 2021, dont 47 en Nouvelle-Aquitaine.