Journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme : Sophie une dijonnaise a perdu son mari au Bataclan

Ce mercredi 11 mars à Dijon et France était organisée la première cérémonie commémorative en hommage aux victimes du terrorisme. Elle s'est déroulée place Darcy où la population était invitée à déposer des fleurs, des bougies. Dans l'assistance, Sophie, elle a perdu son mari au Bataclan en 2015.

Selon un décret du 7 novembre 2019 une journée nationale d’hommage aux victimes du terrorisme sera organisée le 11 mars de chaque année. Cette date a été choisie par l'Union Européenne en souvenir de l'attentat commis à la gare d'Atocha à Madrid en Espagne le 11 mars 2004. Cette attaque avait coûté la vie à 191 personnes.

Plus de 150 personnes

La cérémonie Djionnaise s'est tenue à 18 heures en présence du Préfet Bernard Schmeltz elle a réunie plus de 150 personnes au pied de la Porte Guillaume. Parmi elles, Sophie Bouchard-Stech, son époux Fabian Stech est tombé sous les balles des terroristes lors de l'attaque du Bataclan.

Plus de 150 personnes étaient présentes lors de cette cérémonie © Radio France - Thomas Nougaillon

Le mari de Sophie a été abattu au Bataclan

Allemand d'origine, Fabian avait 51 ans, il vivait à Dijon depuis 1994. Professeur à l'université de Bourgogne depuis 2002, il enseignait aussi l'allemand au lycée des Arcades à Dijon. Il était également critique d'art et professeur de karaté à Dijon. Il fait partie des 138 personnes décédées dans la salle de spectacle parisienne.

"Je suis là pour moi, ma famille et pour ceux qui sont intervenus ce soir là"

Pour Sophie, il était important de participer à cette cérémonie. "Je suis là pour moi, pour ma famille, parce que j'ai perdu mon mari au Bataclan, je suis là aussi pour les gens qui sont intervenus et qui ont réussi à sauver des vies. J'ai réalisé par la suite que grâce à eux des personnes ont pu survivre à ce drame. Donc j'essaie de rester positive pour ceux qui nous ont aidés et on essaie de continuer notre vie" explique-t-elle pudiquement.

"Il ne faut pas lâcher face au terrorisme"

"On essaie de rester très combatifs, moi je suis très attachée à la démocratie, je pense qu'il ne faut pas lâcher face au terrorisme. Mais en même temps il ne faut pas oublier les victimes." Sophie poursuit : "pour nous c'est difficile d'être là, le temps à passer pour les Français qui ont montré beaucoup d'empathie pour les victimes, pour nous c'est plus long, c'est plus difficile, nous ne pourrons jamais oublier ni ne pas être triste ce jour là".

Des roses blanches

Au cours de la cérémonie une lycéenne a lu un poème écrit au lendemain de l’attentat à « Charlie Hebdo », Frédéric Sampson Directeur de Cabinet du Préfet à procédé à la lecture du message du Président de la République. Les familles de victimes du terrorisme présentes ont-elles déposées des roses blanches sous l'arche de la Porte Guillaume.