Journée nationale de la laïcité : une conférence avec les élèves du lycée Laetitia à Ajaccio

Dans le cadre du 114ème anniversaire de la loi de séparation des églises et de l'Etat, l'ancien recteur et philosophe Michel Barat a animé une conférence sur la laïcité, ce lundi matin au lycée Laetitia.

Ajaccio, France

A l'occasion de la journée nationale de la laïcité, dans l'amphithéâtre du lycée Laetitia ce lundi matin, une trentaine de lycéens de première et terminale ont assisté à une conférence-débat de Michel Barat, ancien recteur de Corse et philosophe.

Tout au long de la conférence, des élèves ont lu des textes de Condorcet pour aborder le principe de laïcité. © Radio France - Lauriane Havard

Rappeler la définition de la laïcité

Pour alimenter la discussion, quelques élèves ont lu des textes de Condorcet, mathématicien et philosophe du siècle des Lumières. Une bonne base pour ensuite rappeler ce qu'est la laïcité. "On parle de quelque chose qui à la fois garantit que l'Etat n'a pas de religion, donc est neutre et garantit par là-même une égalité de traitement de toutes les religions et une absolue liberté de conscience" explique Jérôme Ferrari, Prix Goncourt et professeur de philosophie.

Il faudrait s'ouvrir aux autres, accepter les différences et si on fait cela le monde se porterait beaucoup mieux !

Certains élèves ont été particulièrement réceptifs à la conférence présentée par Michel Barat. En terminale S au lycée Laetitia, David estime que la laïcité est "plus que jamais essentielle". Selon ce lycéen pour éviter les blocages et les tensions aujourd'hui, notamment vis à vis de certaines religions, "il faudrait s'ouvrir aux autres, accepter les différences et si on fait cela le monde se porterait beaucoup mieux !"