Journée nationale de la Résistance : le centre de mémoire peine à voir le jour à Amiens

L'idée d'un centre de mémoire pour les fusillés de la Somme est ballotée entre la Ville d'Amiens, le département, la région et "tourne en rond depuis des années", regrette la secrétaire de l'association Centre Mémoire Somme-Résistance et Déportation, invitée de France Bleu Picardie ce vendredi 27 mai, journée nationale de la Résistance. "On a contacté les instances politiques, du plus bas jusqu'au plus haut, la mairie d'Amiens nous répond que ce n'est pas au budget", décrit Maryse Confrère, qui milite pour la création d'un lieu de mémoire sur le site de la Citadelle, où 35 résistants ont été fusillés par les nazis entre 1940 et 1944 au moment de l'occupation allemande.

Un lieu emblématique de la résistance française

La Citadelle, située près de l'Université d'Amiens, est marquée par les pages les plus sombres de l'occupation allemande lors de la Seconde Guerre Mondiale. "C'est un lieu emblématique, d'abord on y a fusillé 35 personnes. Les nazis étaient installés en haut de la Citadelle et cela nous semble intéressant car il y a maintenant des étudiants d'Histoire, puis on a annoncé l'arrivée de la BNF non loin", énumère Maryse Confrère.

la secrétaire de l'association "Centre Mémoire Somme-Résistance et Déportation", invitée de France Bleu Picardie ce vendredi 27 mai, journée nationale de la Résistance. Copier

Les arguments pour y installer un site de mémoire sont donc nombreux, mais pourtant rien ne bouge, ou presque, depuis 10 ans. "Notre dossier a même été confié au Président de la République. La mairie nous répond que ce n'est pas au budget, avant c'était un problème de fonctionnement", grimace la secrétaire de l'association "Centre Mémoire Somme-Résistance et Déportation".

Une cérémonie se tient à 11 heures, ce vendredi 27 mai sur la Place René Goblet, en hommage à ces 35 résistants fusillés par les nazis entre 1940 et 1944.