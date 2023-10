Journée nationale des aidants : "c'est du 24h/24, il y a des phases abominables"

Toutes les familles qui ont un proche, un époux, un parent, un enfant handicapé ou dépendant le constatent : il est très compliqué d'être accompagné au quotidien, alors ils deviennent des "aidants". Cela concerne près de 11 millions de Français. Leur rôle semble souvent naturel, mais il peut aussi s'avérer lourd et usant. Une journée nationale leur est consacrée ce vendredi 6 octobre.

"C'est indispensable de demander de l'aide"

Deux ans que la maladie d'Alzheimer s'est insinuée dans le quotidien de Michel, 80 ans. " C'est 24h/24 ensemble avec mon épouse. C'est très fatigant moralement. Il y a des phases qui sont abominables", raconte l'octogénaire qui habite Saint-Baldoph. Françoise, entre sourire et regard inquiet, est devenue très dépendante de son mari : "mon mari m'aide énormément, je ne sais pas s'il s'en rend compte". Pour Michel, impossible d'avoir une autre attitude, c'est un rôle tout naturel.

Les aides se sont mises en place au compte goutte, comme dernièrement l'aide pour la toilette, un poids en moins pour Michel. "On a des périodes d'abattement, parce-qu'on a l'impression de ne pas trouver les aides qui pourraient nous servir. C'est difficilement soutenable. C'est indispensable de demander de l'aide. Sans ça, on ne s'en sort pas", explique-t-il.

Trouver des moments de répit

Pour lui et sa femme Françoise, c'est l'association France Alzheimer qui a été salutaire. "France Alzheimer nous a proposé une formation de sept séances de 2 h pour aidants qui a été très profitable. Mais personnellement, je souhaiterais en refaire une deuxième, parce qu'on n'emmagasine pas du premier coup."

Trouver des moments de répit, pour Michel c'est une question de survie. "La rencontre avec les autres aidants, c'est très bien parce que nous sommes entre personnes qui ont les mêmes problèmes. Il n'y a pas de jugement de valeur. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est une maladie qui est totalement "désocialisante". Michel a des rendez-vous deux fois par mois, l'aidé est pris en charge par un groupe de bénévoles et l'aidant par une sophrologue. Ça permet de déconnecter", admet Michel.

Le programme à Annecy et Chambéry

Un forum des aidants est organisé ce vendredi à la salle eaux et forêt à Annecy. L'occasion de rencontrer des associations, et différentes structures d'aides. Des tables rondes et des ateliers sont aussi organisés. A Chambéry, un stand d'information « Droits des aidants » est organisé de 9h à 11h30 à la MDPH, et l'après-midi, un café thématique "être aidant et être aidé" au café au bonheur d'une pause à la Ravoire. Tout le programme est à retrouver sur le site de la MDPH de la Savoie.