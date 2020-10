Journée nationale des aidants : Gisèle, une manchoise de 82 ans, s'occupe seule de son mari malade

Selon un dernier sondage plus de six aidants sur 10 révèlent aujourd'hui un état d’épuisement et de surmenage (74% des aidants déclarent même avoir besoin de répit) et pourtant moins d'un aidant sur 10 a recours aux solutions existantes. Aujourd'hui, à l'occasion de la journée nationale des aidants, on dresse le portrait de Gisèle Crestey, 82 ans. Cela fait 11 ans qu'elle s'occupe à Querqueville de son mari Claude, 84 ans, atteint d'une maladie dégénérative proche d'Alzheimer. Il perd la mémoire ancienne et récente et a des difficultés à trouver ses mots. Gisèle elle est une femme très dynamique et si elle se sent épuisée parfois c'est surtout moralement car selon elle le "chemin" du conjoint consiste à accepter la maladie : "c'est quand même raide quand on voit l'homme qu'on a connu qui n'est plus du tout pareil. Il faut supporter, quand je pense qu'il savait tout faire, il connaissait tout dans la musique dans tout bon ben c'est comme ça. là c'est accepté mais au départ on a un peu de révolte. Faut tenir le choc mais c'est plus moralement que physiquement. On est encore ensemble c'est mon mari et je ne le lâcherais pas. Je voudrais le garder le plus longtemps possible avec moi, j'irais jusqu'au bout."

Gisèle, 82 ans, aide son mari depuis 11 ans Copier