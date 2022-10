Journée nationale des aidants : "je suis toujours en stress" témoigne une aidante en Dordogne

C'est un rôle qu'ils n'ont pas choisi mais qu'ils assument tous les jours. On les appelle les aidants et ils sont indispensables pour le quotidien d'un parent handicapé, âgé ou malade. Ils aident parfois dans tous les aspects de la vie quotidienne : la toilette, les courses, le ménage, les comptes et les rendez-vous médicaux. Ils seraient entre 8 et 11 millions en France selon l'OCIRP, l'union d'organismes de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale.

ⓘ Publicité

"On s'est relayé pour qu'il soit le plus entouré possible"

Sylvie rencontrée à Périgueux a été aidante pendant quatre ans pour son père atteint d'un cancer au cerveau, un rôle évident pour elle "c'est important de prendre le relais. Nos parents nous ont élevé et on a accompagné mon père pour qu'il reste le plus longtemps à la maison. On s'est relayé avec mes frères et mes sœurs pour qu'il soit le plus entouré possible. Dans ces moments-là, c'est important d'avoir un soutien familial car c'est très prenant, ça fatigue car on consacre tout notre temps libre et c'est bien d'avoir d'autres personnes pour en discuter. Il y a beaucoup de stress car on se demande toujours si on prend les bonnes décisions".

Un rôle assumé tous les jours

Michèle a pris soin de son mari touché par la maladie d'Alzheimer pendant deux ans et demi. Après son décès, le plus difficile pour Michèle a été de se retrouver toute seule "après quand il y a plus personne, il y a le contrecoup et la fatigue qu'on a accumulée retombe. C'est pesant". Kathy est la nièce de Michèle, et elle se souvient que la maladie de son oncle n'était pas toujours simple à vivre au quotidien.

Kathy elle-même est devenue aidante pour sa mère depuis trois ans dans le Sud de la France. Elle est venue à Périgueux pour prendre une semaine de vacances et pour souffler car elle s'occupe de sa mère tous les jours. "Là, je l'ai laissée, je l'ai confiée à ma fille mais je suis toujours en stress, j'appelle tout le temps car elle est très dépendante de moi. Heureusement que j'ai ma fille qui a pris le relais et qui peut dormir chez moi".

A Périgueux, il existe plusieurs associations qui accompagnent les aidants. Cassiopea organise notamment un café pour les aidants tous les 2e mardis du mois.