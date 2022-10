Journée nationale des aidants : "Un Français sur dix est un aidant"

Ils aident un proche malade, un parent, un enfant, un frère ou une sœur : les aidants sont entre huit à onze millions en France. "Un Français sur dix est un aidant," résume Pascale Ferralis, conseillère municipale subdéléguée à l'autonomie, la dépendance et au soutien des aidants à la ville de Nice. Invitée de France Bleu Azur ce jeudi matin à l'occasion de la journée nationale des aidants, elle nous révèle que 54% des aidants sont des femmes et 66% travaillent. "C'est donc un double emploi pour ces femmes-là".

"On ne se rend pas compte quand on devient aidant"

Pour s'offrir un peu répit et partager leur expérience, les aidants se retrouvent parfois notamment à Nice lors d'un café littérature organisé par l'association ARA (Accompagnement et Répit des Aidants). Une pause dans un quotidien difficile. "On ne se rend pas compte quand on devient aidant," raconte Marie-Thérèse. Les témoignages sont à retrouver dans le reportage de Mélodie Viallet tourné dans la cour du Café Alfred rue Vernier à Nice.

