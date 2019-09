Journée noire annoncée à la RATP vendredi en raison d'un mouvement de grève

Il va falloir prendre ses précautions vendredi si vous devez vous déplacer dans le métro et les RER A et B en raison d'une grève pour dénoncer la réforme des retraites. Elle s'annonce très suivie.

Île-de-France, France

Un vendredi noir dans le métro et sur les RER A et B. Il y aura selon les informations de France Bleu Paris, des lignes fermées, d'autres très perturbées. Les prévisions de trafic détaillés seront connus mercredi en fin de journée mais déjà la RATP incite les usagers à anticiper. Une grève intersyndicale pour dire non à la réforme des retraites qui prévoit de toucehr aux régimes spéciaux dont celui de la RATP.