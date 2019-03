Journée portes ouvertes à Ani'nomades : la ferme pédagogique qui soigne grâce aux bêtes en Côte d'Or

L'association Ani'nomades gère une ferme pédagogique à Plombières-lès-Dijons et depuis un an, ils font venir des animaux directement au CHU de Dijon pour pratiquer la zoothérapie auprès d'enfants atteints du cancer. Pour fêter ce partenariat et le développer, ils ouvraient leurs portes ce mercredi.

Plombières-lès-Dijon, France

L'association dijonnaise Ani'nomades a ouvert sa Cabane en 2015 : une ferme pédagogique accessible à tous. En plus de cela, ils se déplacent dans 700 structures chaque année, telles que des maisons de retraite pour pratiquer la zoothérapie. Et depuis un an, Ani'nomade collabore avec le CHU de Dijon pour le programme "Coup d'Patte" : des animaux qui se déplacent directement au CHU, quatre heures par semaines auprès des enfants atteints du cancer.

Coup d'Patte est un programme unique au monde, financé par l'association Coup de Pouce qui va se développer nationalement. Alors pour fêter l'anniversaire de ce partenariat et récolter des fonds, les 70 bénévoles ont organisé une journée portes ouvertes ce mercredi 27 mars.

Une ferme adaptée à tous pour soigner les maux : la zoo-thérapie

Cette ferme qui ressemble à une école est adaptée à petits et grands et aux personnes handicapées, grâce à des écriteaux en braille par exemple. On y apprend pleins de choses, comme le régime alimentaire des bêtes ou la façon de les traiter.

Certains écriteaux sont en braille pour les non-voyants © Radio France - Sophie Allemand

L'objectif est d'y pratiquer la zoothérapie, "permettre de mettre en lien une personne en souffrance avec un animal," explique la directrice des lieux, Claire Mangeot.

Le programme Coup d'patte se développe au niveau national

Quatre heures par semaine, un cercle restreint de rongeurs et d'oiseaux éduqués dans le cocon d'Ani nomades sortent et suivent un protocole très stricte, afin d'être mis en contact avec des enfants atteints du cancer. C'est le programme Coup d'patte, en collaboration avec le CHU de Dijon.

Ce programme est une première mondiale, et il a beaucoup de succès. Il va se développer nationalement, Ani'nomades va travailler aux côtés de l'association Tout le monde contre le cancer, dans plusieurs villes comme Paris, Grenoble ou Moulin. L'association a donc besoin de fonds pour déménager dans des locaux plus grands et gérer plus d'animaux. Vous pouvez leur faire des dons, cette somme est déductible des impôts.

Le "cocon" où sont placés les animaux qui vont au CHU © Radio France - Sophie Allemand

Claire Mangeot explique le processus pour faire entrer les animaux au sein du CHU Copier

A noter, le 15 juin, Ani'nomades organise une kermesse : une journée festive avec pleins d'activités.