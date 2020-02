Journée sans portable : comment devenir moins accro

Comment se passer de notre téléphone portable ? A chaque journée officielle sans portable, on se rend un peu plus compte de notre dépendance à ce petit appareil qui sert à bien plus dans nos vies que de téléphoner. 95% des Français possèdent un téléphone portable, environ deux tiers se disent incapables de s'en passer une journée, selon l'étude d'AXA Prévention sur l'hyperconnexion publiée en octobre 2019.

Une phobie avec de nombreuses conséquences

Les spécialistes, psychologues, addictologues, se sont largement penchés sur cette question ces dernières années, considérée comme grande maladie du 21e siècle : la nomophobie. C'est la contraction de "no mobile phobia", soit la peur excessive d'être séparé de son téléphone mobile. On a tout le temps son mobile sur soi, dans la rue, chez les commerçants, dans les transports, dès qu'on ne fait rien. C'est une dépendance qui peut provoquer anxiété, troubles du sommeil, myopie précoce, isolement social ou encore baisse de la libido.

Diagnostiquer sa dépendance

L'idée n'est pas de s'en passer totalement, dans notre société hyper-connectée, c'est impossible. Mais il faut en avoir un usage raisonné. Encore faut-il savoir et accepter qu'on est dépendant. Pour s'en rendre compte, on peut faire soi-même un diagnostic. Des applications installées sur votre téléphone, Quality Time ou Moments, peuvent analyser vos données d'utilisation de votre appareil et vont détailler votre temps passé sur votre mobile.

Ainsi, on voit par exemple le temps passé aux toilettes (46 % des Français y vont avec leur smartphone, 85% des adolescents, selon l'étude d'AXA Prévention). Vous saurez aussi qu'en moyenne, à faire défiler des contenus sur votre mobile, votre pouce parcourt 180 mètres par jour.

Une détox progressive

Pour un usage raisonné, les spécialistes recommandent une détox, un sevrage progressif plutôt qu'une coupure nette. D'abord, prévenez votre entourage, il pourrait s'inquiéter de voir que vous ne répondez plus immédiatement. Ensuite, apprenez à vous en passer à certains moments de la journée, jamais au coucher et au réveil par exemple. Ne l'utilisez pas comme réveil. Bannissez-le de votre chambre à couche. Programmez des pauses : allez promener le chien ou faire une course sans. On peut également prévoir un endroit où, dès que vous arrivez chez vous, vous le laissez. Le téléphone est comme un doudou, il faut qu'il disparaisse de vos mains et de vos poches d'adultes.

Ne pas se laisser solliciter par le téléphone

Difficile de l'oublier quand il ne cesse de nous rappeler qu'il est là, que le monde connecté auquel nous appartenons continue sans nous, qu'il sonne et vibre régulièrement. Le plus simple est de désactiver les notifications, celles des réseaux sociaux surtout et celles que vous gardez, désactivez le son et le vibreur. Faites du ménage dans vos applications, tout ce qui vous sert à tuer le temps, vous le désinstallez. Sinon, pour les plus courageux, on rappelle qu'il existe un bouton pour l'éteindre...