Journée mondiale sans portable : "Je passe plus de 6 heures par jour sur mon téléphone, je suis complètement accro"

Ce mercredi 6 février, c’est la Journée mondiale sans portable. Et vous que feriez-vous, si on vous demandait de passer une journée sans portable ?

Grenoble, France

À un arrêt de Tram à Grenoble, le constat est sans appel : sur 11 voyageurs qui patientent 9 ont les yeux rivés sur leurs téléphones portables. "Je suis sur Facebook, je regarde des vidéos sur Snapchat, parfois j'écoute de la musique", Christelle concède qu'elle ne peut plus se passer de son téléphone. "Dès que je m'installe dans le Tram, c'est un réflexe je sors mon téléphone, et pianote durant tout le trajet." Comme elle, durant tout le trajet la grande majorité des voyageurs sont sur leurs téléphones.

Des applications chronophages

"Je joue, je regarde le fil d'actualité Facebook, des choses pas très intéressantes au final mais cela permet de passer du temps", explique Julie. _"C'est comme si mon portable était greffé à ma main"_. Jeanne, étudiante à Grenoble, passe 6 heures par jour sur son téléphone. "Je me lève et la première chose que je fais est de saisir mon téléphone. Je l'ai toute la journée à la main et puis le soir au lit je regarde des vidéos pendant une heure avant de m'endormir."

24 heures sans téléphone pour apprendre à décrocher

Consciente de son addiction à son téléphone, Aurélie a sauté le pas. Elle a passé une journée sans téléphone. Pas d'appel, pas de SMS, pas de réseaux sociaux pour se déconnecter. "On fait rien, on réfléchit, on lit, on a l'impression d'avoir plus de temps pour faire d'autres d'activités."

Damien Dubosc, psychologue-clinicien à Grenoble conseille de se déconnecter progressivement si on sent qu'on devient accro à son téléphone. "On peut faire l'expérience déjà sur une journée, essayer de l'éteindre de temps en temps, d'aller faire les courses par exemple en le laissant à la maison, en l’éteignant pour la nuit ou en enlevant les notifications. Le psychologue explique que le manque peut générer de la frustration, de l'énervement mais _"au final les personnes qui tentent l'expérience expliquent qu'_ils gagnent en qualité de vie, ils se remettent à lire, sortent davantage et ils dorment mieux. Le portable doit rester un outil numérique avertit le professionnel "quand cela devient une partie de soi-même c'est là où il faut commencer à s’inquiéter."