Journée sans tabac : qu'en est-il de la liberté des fumeurs ?

Les mesures répressives se multiplient dans les villes du département de la Loire. Fumer semble presque devenu un acte coupable en tant que tel, alors même que, parole de professionnel, la culpabilisation n'aide pas les fumeurs à arrêter.

Ce mercredi, l'Organisation Mondiale de la Santé réitère la journée mondiale sans tabac. L'un des objectifs est de promouvoir les mesures fortes pour limiter l'usage de la cigarette dans les lieux publics. Dans le département de la Loire, trois communes ont récemment pris les devants pour condamner les mégots jetés voire l'acte de fumer en lui-même.

À Saint-Étienne, une amende de 68 euros vous attend si vous jetez votre mégot par terre, à Roanne, le même montant sera prévu si l'on vous prend, cigarette au bec, dans le futur Jardin des senteurs de la ville, enfin à Montrond-les-Bains, une convention a été signée avec la Ligue contre le cancer pour interdire la cigarette dans les jardins publics, sans prévoir d'amende mais pour inciter à la réflexion et au civisme.

Fumeurs non coupables, jeteurs de mégots coupables

"On est des pestiférés" lâche Jean-Marc sur le quai de la gare de Saint-Étienne Châteaucreux. Ici, il connaît les règles, les fumeurs ne sont soumis qu'à un rappel à l'ordre pour ce qui est de la propreté des lieux, mais ils ont le droit de s'en griller une. Le quai de la gare fait partie de ces lieux où règne l'incertitude. Souvent autorisée, mais parfois gênante pour les non-fumeurs, la cigarette a mauvaise réputation.

REPORTAGE. L'ennemi, c'est le mégot ! Copier

"Pour arrêter de fumer, il faut être égoïste" (un tabacologue)

Si le docteur Tafit Rokotobe, tabacologue au centre hospitalier de Firminy, soutient la journée sans tabac et cette initiative de l'OMS pour la santé publique des pays du monde entier, il rappelle que culpabiliser ceux qui arrêtent de fumer n'est pas forcément la bonne solution, et que cela peut parfois être contre-productif. "Les patients nous en parlent, la pression familiale, celle de l'entourage... explique-t-il. Mais cela peut être un blocage, il faut rappeler qu'arrêter de fumer est personnel et qu'on n'a pas d'obligation vis-à-vis des autres. De toute façon, je leur pose la question, est-ce que le fait de culpabiliser vous aide à arrêter ? Ils me répondent non. Si on veut arrêter de fumer, il faut être égoïste, être le centre du monde. C'est-à-dire, s'occuper de soi d'abord."