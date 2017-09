Journée sans voiture dimanche 1er octobre : la circulation, les animations

A part quelques exceptions, aucun véhicule à moteur ne pourra circuler dans Paris intra-muros dimanche 1er octobre 2017 pour la Journée sans voiture. Notez les règles pour cette journée et découvrez toutes les animations qui sont prévues ce dimanche.

Le dimanche 1er octobre 2017 de 11h00 à 18h00 vous allez être obligé de laisser votre véhicule à moteur, voitures et deux-roues, même électriques, au parking. C'est la Journée sans voiture. Seuls les secours, les transports en commun et quelques métiers de service pourront se déplacer en voiture dans la capitale. Pour les autres, attention, de nombreux contrôles sont prévus et il faudra montrer patte blanche. Pour cette troisième édition, tout Paris est concerné. Seuls le périphérique et les Bois de Boulogne et de Vincennes ne sont pas dans le périmètre.

Notez que, dans Paris dimanche, si vous montez dans un taxi G7 électrique Tesla, la course est gratuite.

Des animations pour rendre cette journée festive

Les startups "Weelngo" et "Repair and run" proposent des animations gratuites dimanche de 11h à 18h dans le 4e arrondissement de Paris devant la Caféothèque sur la place Marie-Claude Vaillant-Couturier. C'est le moment de tester une trottinette électrique ou un skate électrique. Elles vont aussi réaliser des diagnostics gratuits de vélos électriques. Attention, si vous voulez faire les réparations, il faudra payer mais vous aurez une réduction.

La Parade Sans Moteur

Le rendez-vous est donné par le collectif "Paris sans voiture". A 10h30, vous pouvez venir cour de Vincennes entre la rue des Maraîcher et Pyrénées devant le lycée Hélène Boucher avec un véhicule sans moteur, si possible décoré. C'est une parade donc les voitures à pédales et autres engins amusants et originaux qui roulent à la force des jambes ou pourquoi pas des bras sont bienvenus.

Parade sans moteur - Parissansvoiture

Le départ du cortège est prévu à 11h. Il passera par la place de la Nation, la place de la Bastille, le pont de Sully, les quais rive gauche, le pont du Carrousel, la place du Carrousel, l'avenue de l'Opéra, la place de l'Opéra, la place Jacques Rouché, la rue Halévy, la rue la Fayette, la rue du Faubourg Saint-Denis et le boulevard de la Chapelle. L'arrivée est prévue vers 12h30 place de la Bataille de Stalingrad. Vous pourrez pique-niquer sur le site. Un concert surprise est prévu.

Concours photo : le jeu des poussins

Le collectif "Paris sans voiture" et "l'Ecole des loisirs" organisent un grand jeu avec la complicité de l'illustrateur Claude Ponti. A partir de 15h00 dimanche, les jeunes Parisiens pourront venir chercher un autocollant qui représente un poussin de Claude Ponti. Ils devront poser ce poussin dans un endroit insolite, le photographier et poster la photo sur les réseaux sociaux via le hashtag #JourneeSansVoiture ou @ecoledesloisirs ou à poussinsansvoiture@gmail.com. Les dix photos les plus étonnantes seront récompensées.

Le poussin de l'auteur jeunesse Claude Ponti. - Parissansvoiture

Près de 5.000 stickers repositionnables vont être distribués dans la rue près des librairies, squares, cafés, médiathèques. Voici les adresses où les trouver :

Librairie La Petite Egypte 35 rue des Petits Carreaux, 75002

Square Alban Satragne, 75 010 près de la médiathèque Françoise Sagan

Librairie La Terrasse de Gutenberg 9 rue Emilio Castelar, 75 012

Librairie L'attrape-coeurs, 4 place Constantin Pecqueur, 75 018

Librairie Actes Sud, Parc de la Villette, 211 avenue Jean Jaurès, 75 019

Cafézoïde 92 bis quai de Loire 75 019

Médiathèque Marguerite Duras, 115 rue de Bagnolet, 75 020

