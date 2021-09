Journée sans voiture : "On se sent plus en sécurité avec les enfants", les Limougeauds séduits

Initiation au vélo ou même au skateboard en pleine rue Jean Jaurès dans le cœur du centre-ville, les Limougeauds ont profité à fond de la journée sans voiture. C'était la quatrième édition ce samedi 25 septembre.

Les petits s'amusent. Les parents, eux, se sentent plus en sécurité, c'est le cas de Maud : "En général, je suis toujours aux aguets en ville, je sers bien la main de mes enfants. Là, on peut profiter et les laisser vagabonder en toute tranquillité."

Une ville plus calme

Jade apprécie ce calme en plein centre-ville : "On le voit les gens sont moins stressés. On marche plus sereinement d'une rue à une autre." Abdou est cycliste, il a l'impression que la ville retrouve "une âme de village". "De toutes façons, on va devoir limiter l'accès des voitures dans nos villes pour les générations futures."

Un skate-park provisoire a été installé sur la rue Jean Jaurès. © Radio France - TV

Lucas est un jeune garçon en primaire. Voir la ville sans voiture, lui donne le sourire : "Les voitures ne polluent plus les rues, c'est plus écologique !" Un avis partagé par Jérôme Fraisse de l'association Véli-Vélo : "Les enfants ne pédalent pas dans les villes, surtout à Limoges, il faut dédier des zones aux mobilités douces. Une rue comme celle de Jean Jaurès n'est que passante, il n'y a pas beaucoup de places pour se garer."

Des commerçants qui font grise mine

Côté commerçants, Laura d'une friperie limougeaude apprécie l'idée d'une journée sans vélo : "La ville est calme et c'est bien pour l'environnement." Mais pour ses finances, cette vendeuse ne veut pas renouveler l'événement trop souvent : "On a fait 50% en moins aujourd'hui. Nos clients viennent parfois de loin, il n'y a pas beaucoup de stationnements en périphérie. C'est donc compliqué pour eux de venir jusqu'à nous."

Une remarque mise en avant par beaucoup de Limougeauds qui estiment que les infrastructures mettront du temps à évoluer.